Bursa RUMELİFED (Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu) Başkanı Şaban Gülşen, 13 dernek Başkanı ile birlikte Olağan Genel Kurul sonucunda göreve gelen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni başkan ve yöneticilerini ziyaret etti.



Ziyarete gelen RUMELİFED Başkanı ile federasyona üye dernek başkanlarını İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri dernek binası önünde karşıladı. Başkan Ay, RUMELİFED üyesi dernek başkanlarının ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek yapılan kongreye katılım gösteren tüm federasyon üyesi dernek başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Rumelifed Başkanı Şaban Gülşen, 16 Nisan 2024 tarihindeki kongrede göreve gelen Başkan Serkan Ay ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve başarılar diledi. Ayrıca İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini RUMELİFED üyesi olmaya davet etti.

Dernek Başkanı Serkan Ay, RUMELİFED’in bu davetinden dolayı memnuniyet duyduklarını, konuyu ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme getirip karara bağlayacaklarını belirtti.



RUMELİFED üyesi derneklerden Bursa Evlad-ı Fatihan Torunları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlker Güler de, Başkan Serkan Ay'a plaket takdim etti.

RUMELİFED üyesi dernek başkanları ziyarete binaen hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dernek binasından ayrıldı.