Trendyol Süper Lig’in 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yarın, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ise hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Süper Lig’de 34. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam