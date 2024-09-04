Trendyol Süper Lig’de 5. ve 6. haftanın programı belli olurken, 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig’de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. 5. haftada Trabzonspor’un Beşiktaş’ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.

Süper Lig’de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:

5. hafta

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK

17.00 Samsunspor - Konyaspor

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20.00 Alanyaspor - Hatayspor

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

6. hafta

20 Eylül Cuma

20.00 Hatayspor - Bodrum FK

21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor