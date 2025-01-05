Maçtan dakikalar
5. dakikada Fred’in savunma arkasına pasına hareketlenen En-Nesyri’nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp auta çıktı.
11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Dzeko pasını Kostic’e aktardı. Kostic’in ceza sahası içi sol çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
17. dakikada Tadic, sağ tarafta Kamil Ahmet Çörekçi’den kaptığı topta pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko’ya aktardı. Dzeko’nun savunma arkasına attığı ara pasa hareketlenen En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada sağ taraftan Fred’in ortasında kale önünde Kostic’in bekletmeden şutunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında bu kez sol taraftan gelen ortaya kale önünde yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
33. dakikada Diack’ın pasında sağ tarafta topla buluşan Boutobba, ceza sahası içi sağ çaprazına girerek şutunu çekti. Levent Mercan’a da çarpan top filelerle buluştu. 1-1
45+5. dakikada sol taraftan Kostic'in ortasında kaleci Erce'nin yumrukladığı top Yiğit Ali'ye çarpıp kale önündeki En-Nesyri'ye düştü. En-Nesyri yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
49. dakikada sol taraftan Kostic’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen En-Nesyri’nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Tadic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
58. dakikada Dzeko’nun ara pasında topu alan En-Nesyri’nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı çeldi.
63. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Fred’in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı göğsüyle kornere çeldi.
90+2. dakikada sol taraftan En-Nesyri’nin ceza sahasına ortasında Szymanski, Oğuzhan Matur’un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu incelemeye gelen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada beyaz noktanın başına geçen Edin Dzeko’nun vuruşunda top üstten auta gitti.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Mehmet Akıncık
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 69), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Dusan Tadic (Sebastian Szymanski dk. 76), Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Yiğit Emre Ekiz, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yiğit Ali Buz, Guy-Marcelin Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Bilal Boutobba, Lamine Diack, Rui Pedro (Selimcan Temel dk. 85), Funsho Bamgboye (Oğuzhan Matur dk. 78), Vincent Aboubakar
Yedekler: Visar Bakaj, Demir Sarıcalı, Ali Yıldız, İsmail Zobu, Deniz Aksoy
Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal
Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 17 ve 45+5) (Fenerbahçe), Bilal Boutobba (dk. 33) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Fred (Fenerbahçe), Rui Pedro, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Matur, Erce Kardeşler (Hatayspor)