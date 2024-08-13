UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında oynanan Fenerbahçe-Lille karşılaşmasını 190 medya mensubu takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. Dolu tribünlere oynanan müsabakada uzatmalara giden maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Deplasman tribününde de az sayıda Fransız taraftar yer aldı.

Eleme maçına basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Zorlu mücadeleye muhabir, kameraman, foto muhabiri ve yazar toplam 190 medya mensubu akredite yaptırdığı belirtildi. Fransa'dan da 9 basın mensubu karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: İHA