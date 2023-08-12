Yaklaşık 9 yıl önce, Fenerbahçe resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla çarpıcı bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımda, sezon sonunda 4. yıldızın kazanılacağı iddiasıyla büyük bir heyecan yaratılmıştı. Ne var ki, uzun yılların ardından bile sarı-lacivertli takım hala bu mutlu sona ulaşabilmiş değil.

Bu paylaşım, rakip takımlar tarafından zaman içinde dalga konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe resmi Twitter hesabının bu ünlü tweet'i silmesi dikkat çekti. Bu durum, sarı-lacivertli kulübün yeni yönetim politikalarının 5. yıldızı savunduğu düşünülerek gerçekleştirildiği şeklinde yorumlanıyor.