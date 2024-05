Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalarla tamamlandı. Fenerbahçe, 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı. Rakip ağları 99 kez sarsan sarı-lacivertli ekip, filelerinde ise 31 gole engel olamadı.



19 maçlık galibiyet serisiyle başladı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, elemelerde 6, grup aşamasında da ilk 3 maçta galibiyet elde ederek tüm kulvarlarda oynadığı 19 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Bu seri ligin 11. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde sona erdi.



27 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u 2’şer kez, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Galatasaray’ı 1'er kez mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ikinci devredeki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı.



Deplasmanda maç kaybetmedi

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı dönemi yaşadı. Deplasmanda 19 maça çıkan Fenerbahçe, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlarla deplasmanda oynadığı maçlarda hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ı 1-0, Beşiktaş'ı 3-1, Trabzonspor'u 3-2 ve Başakşehir'i de 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Konferans Ligi'nde çeyrek final

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 eleme turu oynayan Fenerbahçe, bu süreçte Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 12 puanla grubu lider tamamladı. Doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Olympiakos'a ilk maçta 3-2 kaybeden Kanarya, rövanşta 1-0'la eşitliği sağladı.

Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek turnuvaya veda etti. Bu organizasyonda en golcü isimler 6'şar golle Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic oldu.



İsmail Kartal, puan ortalamasını yükseltti

Fenerbahçe'de 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, takımının başında 57 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.



33 farklı oyuncu forma giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon ligde 16'sı yabancı 17'si yerli toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi. Takımın en deneyimlisi 38 yaşındaki Edin Dzeko olurken, 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek de forma giyen en genç isimdi. Süper Lig'de 15 farklı futbolcu takımı adına gol kaydederken, tüm kulvarlarda 23 isim gol sevinci yaşadı. Öte yandan bu sezon 15 farklı milletten futbolcu sarı-lacivertli formayı terletti.



Hücum oyuncuları göz doldurdu

Sezonun en golcü takımı olan sarı-lacivertlilerde hücum oyuncularının performansları da ön plana çıktı. Takımın gol yükünü çeken Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, rakip filelere 21 gol gönderdi ve 3 asist yaptı. Ligde sadece 4 maçta 11 başlayan Michy Batshuayi ise 27 karşılaşmada toplam 776 dakika süre alırken 12 gol kaydetti. Kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakan İrfan Can Kahveci, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski de 10'ar gole imza atarken; Tadic, sezonu 14 asist, Szymanski de 11 asistle kapattı.



Takımın değişmezleri Tadic, Ferdi ve Szymanski

Takımın kaptanlarından Dusan Tadic, 38 haftanın tamamında formayı sırtına geçirirken, yalnızca 1 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle 1 mücadeleyi kaçırırken, 37 müsabakada sarı-lacivertli formayla ter döktü. Milli futbolcu ayrıca 3 bin 328 dakikayla ligde en fazla süre alan isim oldu. Sebastian Szymanski de 37 karşılaşmada oynadı, 1 maçta ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.



Türkiye Kupası ve Süper Kupa serüveni

Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na bu yıl 3. Tur'dan başlayan Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek tur atladı. Michy Batshuayi bu karşılaşmada 4 gol kaydederek, kariyeri adına bir ilk yaşadı. Son 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-0 ile geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finalde ise MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupadan elendi.

Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçına U-19 Takımı ile çıkma kararı alan Fenerbahçe, sahadan çekilerek rakibine hükmen mağlup oldu.



17 maçta kalesini gole kapattı

Sarı-lacivertliler, ligde 38 karşılaşmada kalesinde 31 gol görürken, Galatasaray'ın ardından 'en az gol yiyen' ikinci takım oldu. Sezonun ilk maçında kaleyi Altay Bayındır korurken, sonraki 2 müsabakada ise İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Daha sonra takıma dahil olarak kaleyi devralan Dominik Livakovic, 34 lig maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe, bu sezon 17 mücadelede ise kalesini gole kapattı.



4 futbolcu kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de bu sezon 2'si İsmail Yüksek olmak üzere 4 oyuncusu kırmızı kart gördü. İsmail Yüksek (MKE Ankaragücü ve Trabzonspor), Fred (Kayserispor), Mert Hakan Yandaş (Kayserispor), Alexander Djiku (Galatasaray) hakemler tarafından oyundan ihraç edildi. Takımda en fazla sarı kart gören oyuncu ise Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı futbolcu, 23 karşılaşmada 11 sarı kart gördü.

Jayden Oosterwolde de 8 sarı kartla Osayi'yi takip etti. Bu iki defans oyuncusu lig maratonunda 2 kez kart cezası çekti.



Derbilerde 10 puan topladı

Geçtiğimiz sezon derbi kazanamayan Kanarya, bu sezon ise en başarılı sezonlarından birini yaşadı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kazandı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de de sahadan 2-1'lik galip sonuçla ayrıldı.

Fenerbahçe, böylelikle 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak, 10 puan topladı.



Farklı galibiyetler

Ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor, Pendikspor ve İstanbulspor'a 5'er gol atmayı başaran Fenerbahçe, Konyaspor maçından da 7-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin son karşılaşmasında da İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Kanarya, 17 maçını 2 veya daha üzeri farklı sonuçla kazandı.

