Fenerbahçe, 30 yaşındaki Tanzanyalı forvet Mbwana Ally Samatta’nın Yunanistan ekibi PAOK’a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile yollarını ayırdı. 2020 yılı yaz transfer döneminde İngiltere’nin Aston Villa ekibinden Fenerbahçe’ye transfer olan Samatta, 2020-2021 sezonunda sarı-lacivertli takımda 27’si Süper Lig olmak üzere 30 maçta forma giyerken, 6 gole imza attı. Bir sonraki sezon ligde 3 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra Belçika’nın Royal Antwerp takımına kiralandı. Sezon sonunda takıma dönen ve kadro yapılanmasında düşünülmeyen Tanzanyalı forvet, bu kez Belçika’nın KRC Genk takımına kiralandı. Geçen sezon Belçika ekibiyle 36 maça çıkan Samatta, 6 gol attı. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonu öncesi kadroda düşünmediği Samatta’nın Yunanistan ekibi PAOK’a transfer olduğunu açıkladı.