Fenerbahçe'den Brighton'a 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve Premier Lig ekibinde yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir formasına hasret kalan Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu.

Operasyon geçiren milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı netlik kazandı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Başarılı sol bek, sakatlanmadan önce Brighton'da 8 müsabakada süre aldı. Ferdi Kadıoğlu bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Daha önce Süper Lig'den ayrılan Arda Güler, Marcao, Sacha Boey ve Yunus Emre Konak gibi isimler Avrupa'ya gittiklerinde kısa süre içerisinde sakatlık yaşamış ve formalarından uzak kalmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, ameliyat olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, "İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim" notunu eklemişti.