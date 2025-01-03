Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Vefat haberiyle hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur, yıllar önce bir röportajında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Türk müziğinin unutulmaz ismi, vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Öte yandan sanatçı Ferdi Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Tayfur’un cenaze programını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi, Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.