Fibromiyalji olarak adlandırılan bu hastalık genel olarak geceleri yeterince uyuduğunuz halde sabah kalktığınızda sanki hiç uyumamış gibi kendinizi yorgun hissettiren rahatsızlığa verilen isimdir. Kronik ağrı ve yorgunluk sendromu olarakta lanse edilmektedir.

Fibromiyalji’nin Belirtileri Nelerdir ? Her rahatsızlıkta olduğu gibi bu rahatsızlıkta kendini bazı belirtilerle belli eder. Fibromiyalji’nin belirtilerini şöyle sıralayabiliriz.

Uyku Bozukluğu

Yeterince uyumuş olduğunuz halde kendinizi yorgun hissetme

Kaslarda yaygın ağrı ve hassasiyet

Özellikle ense ve sırt bölgesinde yaşanan ağrılar

Aşırı yorgunluk hali

Sürekli bir halsizlik

Ellerde ve kollarda uyuşma

Kabızlık,gaz veya şişkinlik

Fibromiyalji Kimlerde Daha sık görülür ?

Fibromiyalji toplum arasında sık bilinmeyen bir rahatsızlık olmakla birlikte yapılan araştırmalar Türkiye’de yaklaşık 1 Milyon 300 Bin kişinin fibromiyalji hastası olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani kısaca Türkiye nüfusunun % 3’ü bu hastalığın pençesi altındadır ve bu kişilerin çoğunluğu bundan bihaber olarak yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu hastaların yüzde 90’nı ise kadındır bu da bu hastalığın kadınlarda daha yaygın olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Fibromilyalji genel olarak 30-60 yaş arası kişilerde yaygındır. Fibromiyalji Nedenleri Fibromiyalji ismi yeni yeni duyulmaya başlanan bir hastalık olduğundan dolayı bu hastalığın nedenleri henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bunun yanısıra bu hastalığın en büyük nedeni olarak genetik faktörler ön plana çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar ailesinde fibromilyalji bulunan kişilerin bu rahatsızlığa yakalanma ihtimalinin 8 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Diğer bir önemli neden ise çevresel faktörlerdir. Özellikle çocukluk dönemlerin geçirilen duygusal ve fiziksel travmalar firomiyalji için büyük risk faktörü taşımaktadır.

Fibromilyalji’nin bir diğer nedeni ise psikolojik faktörlerdir. Uyku bozukluğu olan ve depresif bir ruh hali içerisinde bulunan kişilerde bu rahatsızlık daha yaygın olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalar bu rahatsızlığın özellikle ekonomik durumu orta seviyenin üzerinde olan kişilerde daha yaygın görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bunun sebebi olarak ise bu kişilerin işkolik olması ve mükkemeliyetçi olması olarak gösterilmektedir. Fibromiyalji Nasıl Tespit Edilir ? Bu hastalığın tanısı romatoloji uzmanlarınca konulmaktadır. Bu sebeple tam donanımlı bir hastanenin romatoloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Fibromiyalji’nin teşhisi için bu rahatsızlığın belirtilerinin 3 ay boyunca devam etmesi gerekir.Çünkü bu rahatsızlık sık sık başka rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. Teşhiste tender point olarak adlandırdığımız vücudun 18 hassas bölgesinden yaklaşık olarak 11’inde ağrının bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılır. Bu noktalarda hasta aşırı hassas ise hastalığın teşhisi konulur. Buna ek olarak bazı durumlarda kan tetkiki de istenebilir fakat hiçbir zaman sadece kan tetkiki alınarak bu hastalığa teşhis konulamaz. Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Fibromiyalji’nin tedavisinde süreklilik oldukça önem arz etmektedir. Bunun yanısıra teşhisin doğru konulması oldukça önemlidir. Eğer doğru teşhis konulmaz ve fibromiyalji ile karıştırılan farklı bir hastalığın tedavisine başlanılırsa hasta gereksiz ilaçların yükü ile farklı sorunlarla karşılaşabilir. Fibromiyalji tedavisinde devamlılık önemli olduğu için sürekli doktor değiştirmemek ve tedaviyi yarıda kesmemek oldukça önemlidir. Sürekli doktor değiştirildiği veya tedavi yarıda kesildiği takdirde hastalık kronik bir hal alabilir ve bu da hastanın yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiler.

Fibromiyalji tedavisinde genel olarak ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinin yanısıra hastanın günlük hayatında birtakım değişiklikler yapması da gerekebilir. Stresten uzak, iyice dinlenmiş bir vücut, düzenli uyku ve düzenli beslenme hastanın iyileşmesinde önemli rol üstlenir. Fibromiyalji tedavisinde hasta ve doktor işbirliği de çok uygulanabilir. Doktor kişiden kişiye farklı tedavi yöntemleri uygulayabilir. Kişi de doktoruna bağlı kalmalı ve doktorun dediklerini harfiyen uygulamalıdır. Doktor, tedavide PRB uygulamalarını, fizik – tedavi yöntemlerini, egzersiz programlarından herhangi birisini uygulayabilir veya bazı durumlardan bu yöntemlerden hepsini aynı anda uygulayabilir. Fibromiyalji’den Nasıl Korunabilirim ?

Tüm hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da kendinize dikkat ederek bu hastalığın önüne geçebilirsiniz. Fibromiyalji’den korunmak için şunları yapmanızı öneririz. - Düzenli Olarak egzersiz yapın.

- Uyumadan önce çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak durun.

- Sıcak ve kuru havanın fibromiyalji’ye iyi geldiği söylenmektedir.

- Tedavi’de kullandığınız ilaçları doktor kontrolünde kullanın.