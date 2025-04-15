ANKARA (İGFA) - Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu, Filistin konusunda bir işbirliği ve istişare platformu olması amaçlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki ilk toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapta bulunması bekleniyor.

Toplantıda Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Mohamad Ali Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov, Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen hitapta bulunması bekleniyor.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre toplantıya İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias da bir video mesajla katılacak. İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıların, katliamların ve bunun sonucu ortaya çıkan insani felaketin sona erdirilmesi için parlamenter diplomasinin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bir araya gelen Grubun, uluslararası kamuoyuna İsrail saldırganlığına karşı güçlü ve ortak bir tutum alma çağrısı yapması bekleniyor.

Türkiye’de düzenlenen uluslararası etkinliklerden birisi olacak bu toplantıyla, “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”nun teşkili ve yol haritası da belirlenecek.

Toplantının sonunda katılımcı ulusal parlamentoların ortak deklarasyonunun yayınlanması öngörülüyor.

Toplantı kapsamında meclis başkanları ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.