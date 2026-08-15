27 TAKIMIN YARIŞI YARI FİNALE KALDI
27 takımın katılımıyla 20 Haziran tarihinde başlayan turnuvada grup maçları, 16 turu ve çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.
Haftalık aranın ardından artık kupa yolunda son viraja girildi.
YARI FİNAL PROGRAMI
Pazar günü İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:
Saat 14:00 → Tahtaköprü ~ İhsaniye
Saat 17:00 → Çavuşköy ~ Hayriye
İki karşılaşmanın galibi adını finale yazdıracak ve şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Turnuva komitesi tüm futbolseverleri Pazar günü stadyuma davet etti.
Kaynak: BÜLTEN