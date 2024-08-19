Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Osmangazi Mahallesi'nde yaşanan olayda bir firari hükümlü, bir market sahibini rehin aldı. Olayın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, firari hükümlüyü ikna etmek için uzun süre çaba harcadı, ancak şahıs elindeki silahı bırakmayı reddetti.

Durumun ciddiyeti üzerine Özel Harekat polisleri devreye girdi ve düzenlenen operasyonla hükümlü etkisiz hale getirildi. Şans eseri, market sahibi olaydan yara almadan kurtarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.