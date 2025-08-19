Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. İstifalarla çalkalanan CHP’de her gün yeni isimlerle ilgili söylentiler gün yüzüne çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Ak Parti’ye geçeceği iddialarını yalanlamasının ardından bu kez de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütahya Belediye Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin Ak Parti’ye katılacağı iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin iddiasına göre her iki Belediye Başkanının da CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılma ihtimali yüksek.

Cumhuriyet Gazetesi ayrıca Çamlıdere, Yozgat ve Urfa Belediye Başkanlarının da AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü.

Bu haberler sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Binlerce yorumun yapıldığı haberler kısa sürede viral oldu.

Bu iddialara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.