Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 440. Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. 5 yaşındaki Serdar Y., çocuklarla odada oyun oynamaya başladı. Oynadığı sırada açık bırakılan pencereden boşluğa düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç