İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girmiş olsa da, Filistinliler zor yaşam koşulları altında hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi’ne her gün 600 yardım kamyonunun giriş yapması öngörülüyor, ancak halihazırda bu sayı 300’ün altında kalıyor.

Bölgede yaşayan Filistinliler hâlâ ciddi gıda sıkıntısı çekiyor; ilaç ve sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçları da aciliyetini koruyor. Bu noktada, yardım tırlarının geçişi için Refah Sınır Kapısı hayati bir rol üstleniyor.

Filistin’in Mısır Büyükelçisi, iki yıl aradan sonra sınır kapısının Pazartesi günü yeniden açılacağını belirtti. Yapılan açıklamada, Mısır’da bulunan Filistinlilerin Gazze’ye geçişine izin verileceği ifade edildi.

İsrail: Kapı Açılmayacak

İsrail Başbakanlık Ofisi ise açıklamayı yalanladı ve şu duyuruyu yaptı:

Hamas, kaçırılan askerlerin cenazelerini teslim etme taahhüdünü yerine getirene kadar Refah Sınır Kapısı açılmayacak.

Başbakan Netanyahu, Refah sınır kapısının ikinci bir duyuruya kadar açılmaması talimatını verdi.

Gazze'yi Dünyaya Açan Tek Kapı

Gazze’ye gönderilecek insani yardımların, Mısır sınırında bulunan Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden İsrail’in "güvenlik denetimi" sonrasında bölgeye ulaştırılacağı belirtildi. Bu yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

İsrail Ordusu, insani yardımların Refah’tan geçmeyeceğinin özellikle altının çizilmesi gerektiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin, İsrail dışında dış dünyaya açılan tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı, anlaşmalar gereği açılması gerekirken, İsrail bunu "lojistik gerekçelerle" kapalı tutmayı sürdürüyor.