Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Las Vegas Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sezonun 22. yarışı ABD’de gerçekleştirilecek. Las Vegas Grand Prix’si, 6 bin 201 uzunluğundaki Las Vegas Pisti’nde 50 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 09.00’da, yarış da 24 Kasım Pazar günü TSİ 09.00’da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. İlk kez 2023 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu ise Avustralyalı pilot Oscar Piastri 1:35.490 derecesiyle gerçekleştirdi.

Pilotlar genel klasman lideri Max Verstappen, bu haftaki sonuçlara bağlı olarak 4. şampiyonluğunu ilan edebilir.

Bu sezon son olarak yapılan Brezilya Prix’sinde damalı bayrağı ilk gören isim Max Verstappen oldu.

Las Vegas Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 393 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 331 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 307 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 262 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 244 puan

Takımlar

1 - McLaren: 593 puan

2 - Ferrari: 557 puan

3 - Red Bull: 544 puan

4 - Mercedes: 382 puan

5 - Aston Martin: 86 puan