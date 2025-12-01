Kaynak: Yeni Şafak

Torba yasa ile gündeme gelen erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi ve ev hanımlarına prim desteği gibi önemli düzenlemeler, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, bu maddelerin çalışma hayatına etkilerini yakından izlerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapacağı açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Söz konusu düzenlemelerin TBMM gündemine ne zaman geleceği ve yasalaşma süreci, torba yasa görüşmeleriyle birlikte netlik kazanacak.