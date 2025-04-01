Bu yıl itibariyle çalışma hayatına yeni başlayan erkekler için emeklilik yaşı 62 olurken, kadınlar için ise bu yaş 60. Ancak yeni uygulamaya alınan tasarısı, gerekli koşulları sağlayan bazı kişilere erken emeklilik fırsatı tanıyacak.

Tasarıya göre 2 yıl erken emekli olmak mümkün. Peki ama Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu doğrultusunda 2 yıl erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Vatandaşlar nasıl erken emekli olurum? sorusunun yanıtını ararken, tasarı ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

O detaylara göre son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde prim ödeme işlemi yapılmışsa o statüde emekli olunabileceği aktarıldı.

Konuya açıklık getirmek gerekirse, son 7 yılın 1261 gününü 4/a statüsünde geçirenler, 2 yıl daha erken emekli olma olanağı elde edebilecekler.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu doğrultusunda, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra iş hayatına atılan kadınlar 58 erkekler ise 60 yaşını doldurmasının ardından en az 9000 gün prim günlerini tamamlayarak emekliye ayrılabilecekler.

Esnaf ve memur statüsünde çalışmakta olan vatandaşlar için ise 9000 gün prim günlerini tamamlamalarının akabinde, 4/a işçi statüsünde çalışan kişiler de 7200 prim gün sayılarını doldurmak zorundadır...

İşçi statüsünde 7200; memur ve esnaf statüsünde 9000 prim gününü doldurduğunuz tarihe göre, emeklilik yaşınız şöyle olacak: ->1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında dolduran kadın için 59, erkek için 61, ->1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında dolduran kadın için 60, erkek için 62, ->1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında dolduran kadın için 61, erkek için 63, ->1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında dolduran kadın için 62, erkek için 64, ->1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında dolduran kadın için 63, erkek için 65, ->1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında dolduran kadın için 64, erkek için 65, ->1/1/2048 tarihinden sonra dolduran kadın ve erkek için 65 olmaktadır.

Son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde prim ödeme işlemi yapılmışsa o statüde emekli olunabileceği aktarıldı. Konuya açıklık getirmek gerekirse, son 7 yılın 1261 gününü 4/a statüsünde geçirenler, 2 yıl daha erken emekli olma olanağı elde edebilecekler.

Kritik nokta, prim gününün doldurulduğu tarihte uygulanan yaş haddi. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, 4/a (işçi) statüsünde çalışanların 7200 prim gününü, 4/b (esnaf) ve 4/c (memur) statüsünde çalışanların 9000 prim gününü doldurdukları tarihte geçerli olan yaş haddine yükselecek.

2008 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayan işçi, esnaf ve memurların emekli aylıkları aynı kurallara göre bağlanacak. Çalışma yaşamları boyunca hangi kazanç üzerinden prim yatırdılar ise hepsine de aynı emekli aylığı bağlanacak. Memuriyete girdikten sonra sonuna kadar memur olarak çalışmak, emekli aylığı yönünden 2008`den önce işe girenlerde olduğu gibi ekstra bir kazanç sağlamayacak. Bu durum, emeklilik tarihi yaklaştıkça memuriyetten ve esnaflıktan işçi statüsüne geçişi artıracak.

Memur veya esnaf statüsünde çalışırlarsa 9000 prim gününü doldurdukları tarihteki yaş haddine tabi olacaklar. 2018`de işe başlayanlar, hiç ara vermeden çalıştıkları takdirde 9000 günü 2043 yılında tamamlayacaklar. Bu durumda, memur veya esnaf kadın 62, erkek ise 64 yaşında emekli olacak. Gelecek yıl işe başlayan memur veya esnaf kadın 63, erkek 65 yaşını bekleyecek.

2018 ve 2019`da ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan gençler kesintisiz olarak 20 yıl (7200 gün) çalıştıklarında, en erken 2038-2039 yıllarındaki yaş haddine tabi olacaklar. 2038-2039`da emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 62 olarak uygulanacak. Ancak, bu yıl işe başlayanların 60 (kadın), 62 (erkek) yaşında emekli olabilmek için 4/a statüsünde çalışmaları gerekecek.

Kaynak: TAKVİM