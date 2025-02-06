Bursa’nın 2024 yılı nüfusu TÜİK tarafından 3 milyon 238 bin 618 olarak açıklandı. İlçelerin nüfus oranları ve nüfus artış oranları da açıklandı. Bursa’da nüfusu en fazla artan ilçe Nilüfer olurken, nüfusu artış oranı -73,2 olan Büyükorhan’da ise nüfus düştü. 2023 yılında 10 bin 325 olan Büyükorhan’ın nüfusu 2024 yılında 9 bin 596 oldu.

İŞTE BURSA’NIN İLÇE NÜFUSLARI



Büyükorhan’ın nüfusu 9 bin 596 olurken, artış oranı ise -73,2,



Gemlik’in nüfusu 123 bin 361 artış oranı 9,7,



Gürsu’nun nüfusu 104 bin 867 artış oranı 10,5,



Harmancık’ın nüfusu 6 bin 204 artış oranı -20,7,



İnegöl’ün nüfusu 302 bin 251 artış oranı 10,1,



İznik’in nüfusu 45 bin 208 artış oranı 4,9,



Karacabey’in nüfusu 85 bin 968 artış oranı 2,4,



Keles’in nüfusu 11 bin 171 artış oranı -13,3,



Kestel’in nüfusu 76 bin 659 artış oranı 9,2,



Mudanya’nın nüfusu 110 bin 797 artış oranı 7,5,



Mustafakemalpaşa 103 bin 581 artış oranı -3,5,



Nilüfer’in nüfusu 561 bin 730 artış oranı 32,2,



Orhaneli’nin nüfusu 19 bin 69 artış oranı -23,7,



Orhangazi’nin nüfusu 82 bin 111 artış oranı 3,0



Osmangazi’nin nüfusu 885 bin 441 artış oranı 0,2,



Yenişehir’in nüfusu 55 bin 606 artış oranı -2,5



Yıldırım’ın nüfusu 654 bin 998 artış oranı 0,8

Kaynak: TÜİK