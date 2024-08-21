Lahmacunun 800 TL, bir top dondurmanın 150 TL’ye satıldığı bazı turizm bölgelerinde geceliği 500 TL ile 150 bin TL arasında olan tatil otelleri yer alıyor. Biz sizler için Antalya’da herşey dahil konsepti ile hizmet veren en uygun 10 otelini belirledik. 6.9 ila 8.4 arasında puan olan bu oteller cep dostu olmaları ila dikkat çekiyor. Kaynak olarak belirlediğimiz ETSTUR' dan 5-10 Eylül tarihleri arasında 5 gece 2 kişinin faydalanabileceği Antalya’nın seçkin tatil beldelerinde ki otelleri sizler için seçtik.



Ücretsiz olarak sabah, öğle ve akşam yemeklerinin açık büfe olarak verildiği bu otellerde, yemekler tesislerin belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 08.00-23.00 arası ücretsiz veriliyor. Bazı oteller ise alkolsüz her şey dahil konsepti ile hizmet veriyor. Yine bu tesislerde 08.00-10.00 arası kahvaltı, 08.00-23.00 arası ücretsiz hizmet veren barlar, 10.00-11.00 arası geç kahvaltı , 12.30-14.00 arası öğle yemeği, 11.00-12.00 arası dondurma ikramı, 15.30-17.00 arası Snack Büfe, 17.00-18.00 arası kahve ve kek Saati, 17.00-18.00 arası dondurma ve 19.00-21.00 arası akşam yemeği ücretsiz verilen hizmetler arasında.

İşte o oteller

1-Miranda Moral Beach (8.2 puan)

Beldibinde yer alan bu otelde 5-10 Eylül tarihlerinde 2 kişilik konaklama bedeli 19.500 TL.



2-Ergün Hotel (8.4 puan)

Alanya’da yer alan bu tatil otelinde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 18 bin 362 TL



3- Bel Point Beach (6.9)

Beldibi bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 18 bin 360 TL



4-Hawaii Suit Beach Hotel (7.7 otel puanı)

Alanya Bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 18 bin TL



5- Nex Royal Beach (6.9 Otel Puanı)

Kemer bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 17 bin 554 TL



6-Rich Melissa Hotel (7.5 otel puanı)

Kemer bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 16 bin TL



7-Tal Beach Hotel (7.8 otel puanı)

Beldibi bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 14 bin 645 TL



8-More Hotel (7.2 Otel puanı)

Beldibi bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 14 bin 355 TL



9-Santana Hotel (7 otel puanı)

Beldibi bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 13 bin 054 TL



10-Aybel İnn Hotel (7 otel puanı)

Beldibi bölgesinde yer alan bu otelde 5-10 tarihleri arasında 2 kişilik konaklama bedeli ise 12 bin 024 TL

Kaynak: ETSTUR