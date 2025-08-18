Kaynak: İstiklal Gazetesi

Başkan Akın, iddialara ilişkin ne söyledi?



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamuoyunda gündeme gelen “AK Parti’ye katılacağı” yönündeki iddialara yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Akın, görevine aynı kararlılıkla devam ettiğini belirtti.