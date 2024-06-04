"Soğuk yapılan uygulama omurgaya iyi gelmektedir" bilgisi

Omuz, kalça ve dizde meydana gelen ağrılarda soğuk uygulama işe yaramaktadır ama bu durum omurga geçerli değildir. Bel fıtığı sorunu yaşayan hastalar, soğuk duş alarak ağrının geçeceği düşüncesine kapılır ama bu yanlış bir bilgidir. Tam tersine omurga, sıcak su ile rahatlamaktadır. Soğuk su omurgada spazmı ciddi derecede artırmaktadır.

"Spor yapmak bel ağrısına iyi gelir" bilgisi

Spor yapmak, bel ağrısı yaşandığı zaman değil, omurgada bulunan sorunun tedavisinden sonra yapılmalıdır. Çünkü spor yapmak, akut ağrılı omurga spazmını, tutulmayı ve kas ağrılarını ciddi derecede artırmaktadır. Bel ağrınızın daha da kötü hale gelmesine yol açabilmektedir.

"Tahtanın üzerinde yatmak iyi gelir" bilgisi

Tahtanın üzerinde 15 dakika yatmak bele iyi gelir ama sonrasında yerden doğrulamayacak şekle gelebilirsiniz. Bu sebeple omurga sağlığı için tahta yerine, piyasada özel olarak satılan yatakların tercih edilmesi gerekmektedir.

"Bel fıtığı sadece ameliyat ile geçer" bilgisi

Toplum arasında yanlış bilinen bir diğer bilgi ise, bel fıtığının sadece ameliyat ile geçecek olması. Birçok bel fıtığı için ameliyata gerek yoktur. Hatta ve hatta bel fıtıklarının büyük bir çoğunluğu koruyucu konservatif tedavisi ile tedavi edilebilmektedir.

"Stres bel fıtığını ortaya çıkarır" bilgisi

Stresli olunan dönemlerde huzursuzluk artmakta ve beden gerginliği de bu oranda yükselmektedir. Ama stres bel fıtığına asla yol açmamaktadır. Stres sadece, mevcut olan gerginliği ve olan huzursuzluğu daha fazla hissetmeye yol açmaktadır.

Kaynak: Haber merkezi