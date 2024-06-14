BELİRTİLER

Bulanık görme başlar.

Renklerde solma meydana gelir.

Gece görüşünde azalma yaşanır.

Gözde ağrı veya baş ağrısı.

Işığa karşı hassasiyet oluşur.

Gözlerde kızarıklık.

Gözdeki renk değişikliği.

TEDAVİLER

Göz damlaları: Göz tansiyonunun kontrol altına alınması için göz damlaları reçete edilebilir. Bu göz damlaları, göz içindeki basıncı en aza indirerek görme sinirini korumaktadır.

Oral ilaçlar: Bazı durumlarda, göz tansiyonunu kontrol altına almak için oral ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, göz içindeki sıvı üretimini azaltarak basıncı düşürmeye yardımcı olabilir.

Lazer cerrahisi: Göz tansiyonunun bir diğer tedavisi ise lazer cerrahisidir. Bu tedavi göz tansiyonunda etkili bir seçenek olabilir. Bu yöntemde, göz içindeki drenaj kanallarını açmak için lazer kullanılır.

Göz ameliyatı: Kullanılan ilaçlar ve tedaviler etkisini göstermezse göz tansiyonunu kontrol altına almak için cerrahi müdahale gerekebilir. Göz ameliyatı, göz içindeki sıvının akışını düzelten bir prosedürdür.

Göz tansiyonunun belirtileri fark edildiğinde veya risk faktörleri varsa, bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile görme kaybı riski azaltılabilir.

Kaynak: Haber merkezi