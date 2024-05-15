1-Kozahan

II. Bayezid tarafından 1491 yılında İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Kozahan, Gazi Orhan Camii ile Ulu Camii arasında bulunan geniş bir alana kurulmuştur. Çoğunlukla kesme taş, yer yer tuğlanın da kullanıldığı han, iki katlıdır. Kozahan'ın odalarının önü ise revaktır. Revak kısmı 40 beton kubbeden oluşuyor. Üst katta 50, alt katta 45 olmak üzere toplam 95 odası bulunmaktadır. Üst katta bulunan odaların tamamı ipek ve ipek ürünleri satan dükkanlar olarak kullanılmaktadır. Üst katta güneye açılan bir kapısı ile alt katta Orhan Cami tarafına ve kuzeyinde kapalı çarşıya açılan kapıları vardır. Kuzeye açılan büyük taş kapısı firuze çinilerle süslüdür.

2-Muradiye Külliyesi

Muradiye Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. hükümdarı olan Orhan Gazi'nin oğlu olan Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan bir külliyedir. Bursa'daki bu külliye, 1426-1427 yılları arasında yapılmıştır.

Külliye kompleksi içerisinde bir cami, medrese, türbe, hamam, imarethane, mektep ve şadırvan vardır. Günümüze kadar oldukça iyi bir şekilde korunmuş olan bu yapılar, Osmanlı mimarisinin önemli örneklerindendir.

3-İznik

İznik, Bursa'nın bir ilçesi ve ilçenin merkezi olan şehirdir. Adını şehirden alan İznik Gölü'nün doğu kıyısında, Bursa'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır.

4-Misi Köyü

Misi Köyü, Bursa'nın Misi ilçesine bağlı bir köydür. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken köy, ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır. Köyde bulunan eski evler, tarihi cami ve çeşmeler köyün tarihi ve kültürel değerlerini yansıtmaktadır.

5-II.Murat Türbesi

II. Murat Türbesi, Osmanlı dönemi türbelerinden biridir. 1451 yılında II. Murat'ın öldükten sonra yapılmıştır. Türbe, Muradiye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. II. Murat'ın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da mezarları bu türbede bulunmaktadır. Türbe, Osmanlı mimarisinin önemli bir örneği olarak kabul edilir ve Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir yapıdır. Turistik ziyaretler için popüler bir durak noktasıdır.

6-Eski Aynalı Çarşı

Bursa'daki Eski Aynalı Çarşı, şehrin tarihi merkezinde yer alan ve Osmanlı'dan kalma ünlü bir çarşıdır. Aynalı Çarşı, 15. yüzyılda inşa edilmiştir ve o dönemden beri ticaretin merkezlerinden biri olmuştur. Çarşının adı, iç kısmında bulunan ve süslemelerinde ayna kullanılan çeşitli dükkanların varlığından gelmektedir.

7-Yıldırım Beyazıt Türbesi

Bursa'daki Yıldırım Beyazıt Türbesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. padişahı olan Yıldırım Bayezid'in mezarının bulunduğu türbedir. Yıldırım Beyazıt Türbesi, Bursa'nın merkezinde, Yeşil Türbe'nin yanındadır.

8-Molla Yegan

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Yıldırım Bayezıd’ın emirlerinden Kara Eyne Bey tarafından 14. yüzyılın sonunda yaptırılmıştır. Kara Eyne Bey Medresesi olarak da bilinmektedir. Ancak burada II. Murad döneminin bilim adamlarından Molla Yegan 15. yüzyılın ilk yarısında uzun süre müderrislik yaptığı için daha çok bu isimle anılır.

9-İbrahim Paşa Kültür Merkezi

İbrahim Paşa Kültür Merkezi, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasına önemli katkıda bulunan bir yapıdır. Kültür merkezi, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi bir yapı olan İbrahim Paşa Kervansarayı'nın restore edilerek modern bir kültür merkezine dönüştürülmesiyle ortaya çıkmıştır.

10-Timurtaş Paşa

Timurtaş Paşa Türbesi, Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından biri olan Timurtaş Paşa'nın mezarının bulunduğu türbedir. Timurtaş Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihlerinde ve yönetiminde önemli roller üstlenmiş bir vezirdir.