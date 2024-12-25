Bursa, yeni yıl ruhunu doyasıya yaşamak isteyenler için üç farklı noktada birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolup taşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı etkinlikleri, 31 Aralık'a kadar vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi - Eski Atatürk Stadyumu Alanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturduğu 'Bursa Yeni Yıl Meydanı' ile 13-31 Aralık tarihleri arasında vatandaşlara eğlenceli ve nostaljik bir atmosfer sunuyor. Meydanda atlıkarınca, tren, buz pisti, yapay kar yağışı, alışveriş stantları, fotoğraf çekim alanları ve sahne performansları gibi birçok aktivite yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi - Cumhuriyet Meydanı

Nilüfer Belediyesi ise Halk Evi önü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 'Nilüfer Yeni Yıl Festivali' ile 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında yiyecek-içecek ve alışveriş stantları, çocuklar için atlıkarınca ve buz pisti gibi etkinlik alanları bulunuyor. Ayrıca DJ performansları ve konserlerle de eğlence dolu anlar yaşanıyor.

Mudanya Belediyesi - Mütareke Meydanı

Mudanya Belediyesi ise Mütareke Meydanı'nda kurduğu 'Yeni Yıl Pazarı' ile 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyor. Yedi metrelik dev yeni yıl ağacı, yılbaşı temalı süslemeler, yiyecek ve hediyelik eşya stantları ile yeni yıla özel düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor. Ayrıca DJ performansları ve konserlerle de yeni yıl coşkusu artırılıyor.

Kaynak: BÜLTEN