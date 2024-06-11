Bursa’nın Turizm şirketleri aracılığı ile en çok tercih ettiği Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta girişimci Kadir Kaya'ya ait olan "Kadir'in ağaç evleri" olarak bilinen tesis alevlere teslim oldu.



(Fotoğraf: Antalya Gündem)

31 önce kurulan tesis, Uluslararası Backpacking camiasında popülerdi. Tesis içerisinde 100 bungalov, 10 kabin ve 4 oda bulunuyordu.



(Fotoğraf: Antalya Gündem)

Sabaha karşı meydana gelen ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonrası ünlü tatil tesisi kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışmalarını işletme sahibi Kadir Kaya’da izledi.



(Fotoğraf: Antalya Gündem)

Özellikle yaz aylarında Bursa ve İnegöl başta olmak üzere faaliyet gösteren bir çok turizm firması Olimpos’a özel turlar düzenliyor ve bu tesisi tercih ediyordu.

Kaynak: Haber merkezi