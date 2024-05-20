1. Altınkum Plajı

Mudanya'da bulunan plaj, Bursa şehir merkezine 35 km uzaklıkta yer alırken plajın suları sığ, deniz tabanı ve plajı kumdan oluşmaktadır.

2. Kumla Plajı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Kumla plajı, birçok insanın tercih ettiği plajlardır bir tanesidir.

3. Kurşunlu Plajı

Gemlik ilçesi'ne bağlı olan Kurşunlu Plajı'nın sahil uzunluğu 12 metredir. Yaz aylarında özellikle bölge halkının akınına uğramaktadır.

4. Ayazma Plajı

Mudanya'da yer alan Ayazma plajı, Bursa’ya 65 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca hemen paralelinde yer alan Mesudiye Halk Plajının devamı olarak da anılmaktadır.

5. Kumsaz Plajı

Gemlik'te bulunan Kumsazı Plajı, Bursa Şehir Merkezine 40 km uzaklıkta bulunmaktadır.

6. Eğerce Plajı

Mudanya'da bulunan Eğerce Plajı; Bursa il merkezine 65 km, Mudanya ilçesine 45 km uzaklıkta yer almaktadır.

7. Eşkel Plajı

Mudanya'da bulunan Eşkel Plajı, Bursa şehir merkezine 60 km uzaklıkta yer almaktadır.

8. Karacabey Plajı

Karacabey ilçesi sınırları içinde bulunan plaj, Bayramdere Mahallesinde yer almaktadır.