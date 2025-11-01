Kaynak: ÖZNUR DEDE

Geçtiğimiz hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Muşspor ile 2-2 berabere kalan, ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Antalyaspor'a 3-0 yenilerek kupaya veda eden Bursaspor tekrar lige döndü.