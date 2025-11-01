Bursaspor'un konuğu 7 maçtır yenilmeyen Kahramanmaraş İstiklal!
Nesine 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bursaspor, grubun güçlü ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal'i ağırlayacak. Kupadan elenmenin üzüntüsünü yaşayan Yeşil Beyazlılar, rakibini yenerek taraftara kendini affettirmeye çalışacak. Maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanal canlı yayınlayacak, Kahramanmaraş İstiklal nasıl bir takım? İşte bu soruların cevabı haberimizde...
Geçtiğimiz hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Muşspor ile 2-2 berabere kalan, ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Antalyaspor'a 3-0 yenilerek kupaya veda eden Bursaspor tekrar lige döndü.