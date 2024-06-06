Tablet, bilgisayar ve mobil cihaz kullanımının çocuklar üzerindeki 5 zararı

Gelişen teknoloji ve küresel şartlar nedeniyle mobil cihaz, bilgisayar ve tablet kullanımı zaman geçtikçe daha da artmaktadır. Bu cihazları kullanan yetişkin insanlar dışında çok ufak yaştaki çocuklar da bu cihazları düzenli olarak kullanmaktadır. Bu cihazların kullanımını tamamen durdurmak mümkün değildir. Küçük çocukların sürekli olarak kullandığı bu elektronik cihazlar zararlı mavi ekran ışığı maruziyetine yol açtığı için birçok değişik sağlık sorununa neden olmaktadır. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Bahattin Kır, cep telefonu ve tablet kullanımının çocuklarda miyop dahil göz hastalıklarına yol açtığını açıkladı.

Göz hastalıklarına neden oluyor

Uzmanların yürüttüğü araştırmalara göre bilgisayar, mobil cihaz, tablet gibi dijital cihazlar uzun süre kullanıldığında miyop ve astigmat gibi görme bozukluklarına sebep olmaktadır. Bu hususta yapılan birçok çalışma bu cihazların karşısında günde geçirilen 4-6 saatten fazlasının gözde problemlerin çıkmasına yol açtığını ispatlar niteliktedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, bilgisayar başında dikkatle iş yapıldığında göz kırmpa sayıları düşer ve bunun neticesinde gözde göz kurulukları meydana gelir.

Şişmanlığa neden oluyor

Dünya genelinde günümüz sağlık problemlerinden birisi olan obezite ve buna bağlı yaşanan sayısız hastalıklardır. ABD’de yapılan bir araştırma sonucunda gün boyu kullanılan TV, mobil cihaz ve tablet gibi cihazların obeziteye yol açtığı görülmüştür. Çocuklarda obezite; vücuttaki yağ dokusundaki aşırı artış olarak tanımlanabilir. Gün boyu uzun saatler kullanılan telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi cihazlar hareketsizliği arttırdığı için obezite görülme riski de yükselmektedir.

Boyun düzleşmesi yapıyor

Küçük çocukların uzun süre bilgisayar, cep telefonu ve tablet kullanması omurgada şekil bozuklukları, boyun düzleşmesi, skolyoz ve boyunda ağrılara neden olmaktadır. Bunun yanında şimdilerde boyun düzleşmesi şikayeti olan insanlarda yaygın sebebin mobil cihaz, tablet ile bilgisayarların yanlış oturma pozisyonunda uzun süreler kullanmak olduğu görülmüştür. Bu cihazları kullanırken başın öne doğru uzun süreler eğik kalması neticesinde omurgaya binen yük artar ve bu durumda boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı gibi problemler meydana gelir.

Baş ağrısı yapıyor

Uzun zaman kullanılan mobil cihaz, tablet ve bilgisayarlar çevrelerine elektromanyetik ışın yaydıkları için çocuklarda çok sık yaşanan baş ağrıları meydana gelmektedir.

Karpal tünel sendromu yapıyor

El bileğindeki sinirlerin geçtiği kanal içinde sıkışması durumunda karpal tünel sendromu adı verilmektedir. Yaygın olarak görülen bu problem el bileğinde sinir sıkışması olarak da bilinmektedir. Prof. Dr. Sinan Adıyaman, karpal tünel sendromunun en yaygın sebebinin mobil cihaz, tablet ve bilgisayar kullanımı olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynak: Haber merkezi