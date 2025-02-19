2025 yılı emekli bayram ikramiyesi için yapılacak zam konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti oluşmuşken, hükümetten gelen yeni açıklama merakları daha da artırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Giresun'da gerçekleştireceği programda yerel aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Yılmaz, bu programda, Giresun'daki aktörlerle görüşerek bölgedeki ekonomik gelişmeleri ve diğer önemli konuları değerlendirme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Yılmaz, Giresun'da yapılacak programda, Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak, makroekonomik gelişmeleri de ele alacaklarını açıkladı.

Ayrıca, Bakanlarla birlikte geniş çaplı değerlendirmeler yapacakları bildirildi.

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bir düzenleme olup olmayacağına dair doğrudan bir ifade kullanılmasa da, hükümetin ekonomik planlamalar üzerine yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Kaynak: Polatlı postası