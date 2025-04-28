Sosyal güvenlik alanında önemli bir gelişme yaşandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yurtdışında yaşayan ve Türkiye’den emeklilik planlayan vatandaşlara sevindirici haberler verdi. Mahkemeden çıkan yeni kararlar, yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik sürecinde yaşanan mağduriyetlere umut ışığı oldu.



BAĞ-KUR ZORUNLULUĞU MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Özgür Erdursun’un açıklamalarına göre, son dönemde SGK’nın uyguladığı "zorunlu Bağ-Kur’dan emeklilik" politikası mahkemelerden dönmeye başladı. Bilindiği üzere, emeklilik statüsü belirlenirken son 2520 gün dikkate alınıyor. SGK ise yurtdışı borçlanması yapan kişilerin primlerini Bağ-Kur kapsamında değerlendirerek Bağ-Kur’dan emekli olmalarını zorunlu kılıyordu.