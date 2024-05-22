Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlar, 31 Aralık 2024'e kadar kamu kurumlarına ait sosyal tesislerde %15 indirim alacaklar. Peki, emekliler bu %15 indirimi nerelerde kullanabilecekler? Sizler için derledik.

Bursa Merkez Öğretmenevi

1991 yılında hizmete açılan Bursa Öğretmenevi 19 oda ve 51 yatak kapasitesiyle konaklama hizmeti sunuyor. Konuklarına uygun konaklama fırsatları sunan tesiste bahçe cafe, lokal, bay/bayan kuaför gibi hizmetler de bulunmaktadır.

Karacaali Sosyal Tesisleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Karacaali Sosyal Tesisleri deniz manzaralı evleri, son derece ferah restoranı, kum plajı ve çocuk oyun alanı ile Bursalılara adeta bir tatil köyü konforunda hizmet veriyor.

Burfaş Uludağ Sosyal Tesisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Teleferik Kurbağakaya istasyonunda hizmet vermeye başlayan sosyal tesis misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor.

TCDD Haydarpaşa Misafirhanesi

TCDD Haydarpaşa Misafirhanesi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, tarihi Haydarpaşa Garı'nın hemen yanında yer alır.

Antalya Öğretmen Evi

Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüz 17.04.1995 tarihinde hizmete açılmıştır. Öğretmenevimiz uluslararası Antalya havalimanına 20 kilometre uzaklıkta , 78 konaklama odasına ve 168 yatak kapasitesine sahip bir tesistir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konukevi

Gençlik ve spor etkinliklerine katılan öğrencilere ve sporculara uygun fiyatlı konaklama hizmeti sunan otel Çankaya’nın göbeğinde yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı İzmir Konuk Evi

Bakanlık çalışanları ve misafirleri için konforlu konaklama imkanı sağlayan tesis Karşıyaka’da yer almaktadır.

Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı 81 ilde 162 ilçede ve 2 de KKTC’de olmak üzere 552 adet yurt bulunuyor. Yaz aylarında 500 bin yataklı bu yurtlarda bir ay buyunca ücretsiz kalma imkanı getirilecek. Kamu tesisleri denilen öğretmenevi, polisevi, misafirhane, konuk evi şeklindeki birçok tesiste emeklilere %15 oranında indirim tüm illerde uygulanacak.