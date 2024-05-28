1-Irak:
Irak’a yapılan mobilya ihracatı 516 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
2-Almanya
Almanya’ya yapılan mobilya ihracatı 465 milyon 734 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
3-ABD
Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan mobilya ihracatı 274 milyon 595 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
4-İsrail
İsrail’e yapılan mobilya ihracatı 216 milyon 889 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
5-Fransa
Fransa’ya yapılan mobilya ihracatı 212 milyon 609 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
6-İngiltere
İngiltere’ye yapılan mobilya ihracatı 196 milyon 483 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
7-Libya
Libya’ya yapılan mobilya ihracatı 169 milyon 877 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
8-Romanya
Romanya’ya yapılan mobilya ihracatı 161 milyon 467 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
9-Katar
Katar’a yapılan mobilya ihracatı 159 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
10-Hollanda
Hollanda’ya yapılan mobilya ihracatı 145 milyon 411 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
11-Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan mobilya ihracatı 100 milyon 362 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
12-Macaristan
Macaristan’a yapılan mobilya ihracatı 98 milyon 310 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
13-İtalya
İtalya’ya yapılan mobilya ihracatı 86 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
14-Fas
Fas’a yapılan mobilya ihracatı 85 milyon 155 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
15-Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti’ne yapılan mobilya ihracatı 82.295 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
16-Belçika
Belçika’ya yapılan mobilya ihracatı 73 milyon 346 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
17-Bulgaristan
Bulgaristan’a yapılan mobilya ihracatı 70 milyon 285 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
18-Azerbaycan
Azerbaycan’a yapılan mobilya ihracatı 59 milyon 897 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
19-Sırbistan
Sırbistan’a yapılan mobilya ihracatı 58 milyon 380 bin dolar olarak gerçekleştirildi.
20-Özbekistan
Özbekistan’a yapılan mobilya ihracatı 55 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleştirildi.