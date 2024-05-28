1-Irak:

Irak’a yapılan mobilya ihracatı 516 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

2-Almanya

Almanya’ya yapılan mobilya ihracatı 465 milyon 734 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

3-ABD

Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan mobilya ihracatı 274 milyon 595 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

4-İsrail

İsrail’e yapılan mobilya ihracatı 216 milyon 889 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

5-Fransa

Fransa’ya yapılan mobilya ihracatı 212 milyon 609 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

6-İngiltere

İngiltere’ye yapılan mobilya ihracatı 196 milyon 483 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

7-Libya

Libya’ya yapılan mobilya ihracatı 169 milyon 877 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

8-Romanya

Romanya’ya yapılan mobilya ihracatı 161 milyon 467 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

9-Katar

Katar’a yapılan mobilya ihracatı 159 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

10-Hollanda

Hollanda’ya yapılan mobilya ihracatı 145 milyon 411 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

11-Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan mobilya ihracatı 100 milyon 362 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

12-Macaristan

Macaristan’a yapılan mobilya ihracatı 98 milyon 310 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

13-İtalya

İtalya’ya yapılan mobilya ihracatı 86 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

14-Fas

Fas’a yapılan mobilya ihracatı 85 milyon 155 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

15-Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’ne yapılan mobilya ihracatı 82.295 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

16-Belçika

Belçika’ya yapılan mobilya ihracatı 73 milyon 346 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

17-Bulgaristan

Bulgaristan’a yapılan mobilya ihracatı 70 milyon 285 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

18-Azerbaycan

Azerbaycan’a yapılan mobilya ihracatı 59 milyon 897 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

19-Sırbistan

Sırbistan’a yapılan mobilya ihracatı 58 milyon 380 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

20-Özbekistan

Özbekistan’a yapılan mobilya ihracatı 55 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleştirildi.