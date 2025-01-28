Kimi isimler Adem babamız ve Havva annemizde olduğu gibi günümüze kadar gelirken, 7 milyarı bulan insan nüfusunda zamanla milyonlarca yeni isimler türemiştir.

Müslüman bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde son 20 yıl öncesine kadar seçilen isimler genelde Kuran-ı Kerimde geçen kelimelerden ya da peygamber ve eşlerinden esinlenerek konulmuştur. Yüzlerce yıldır gelen gelenek ve göreneklerde konulan isimlerin insanın yaşamını şekillendireceği inancı hakim olmuştur. Her ne kadar bu anlayışa sahip olan insanlar topluluğu çoğunlukta olmaya devam etse de günümüzde bu anlayış özellikle metropol şehirlerde git gide değişmeye başlamıştır.

Türkiye’nin Avrupa standartlarını yakalayan bir ülke konumuna yavaş yavaş gelmesi, Avrupalılık özlemi ve yabancı hayranlığı nedeniyle isimlerde de önemli değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuştur. Ancak bazı alışkanlıkların devam etmesi nedeniyle yabancı isim oranı henüz tahmin edilenin altındadır. Şu an en popüler isimler çiçeklerden ve davranışı simgeleyen kelimelerden oluşmaktadır.

Peki 2024 yılından itibaren 2025 yılına sarkan en popüler kız bebek isimleri hangileridir? Alışılmışın dışına çıkan anne ve babalar farklılık oluşması açısından en çok hangi isimlere yöneliyorlar? İşte cevabı…

EN GÜZEL KIZ BEBEK İSİMLERİ(2025)

Alçin : Kızıl renkli küçük bir kuşun adıdır.

Algın :Kelime anlamı olarak oldukça değerlidir. Birine gönül vermiş kişi için söylenen kelimedir. Tutkuyu ifade eder.

Arsen : Kelime anlamı kurtuluştur, özgürlüğü ifade eder.

Arsu : Kelime anlamı su kadar berrak anlamındadır.

Asel : Cennetteki dört sudan biridir. Bal anlamını ifade eder.

Aysın : Son zamanların popüler isimlerindedir. Ay kadar güzelliği ifade eder.

Aysu : Su gibi berrak. Ay gibi parıltılı anlamındadır.

Azra : Kelime anlamı bakiredir.



Bala : Osmangazi’nin eşi, Şeyh Edebali’nin kızının adıdır. Yavru çocuk anlamındadır.

Bediz : Kelime anlamı tasvirdir. Resim, süs, bezek gibi anlamları vardır.

Behin : Mükemmeliyeti temsil eder. Kelime anlamı iyinin iyisidir.

Belen : İki dağ arasından geçen yola ve geçide verilen addır.

Belgün :Aydınlığı ifade eder. Ayrıca gün anlamındadır..

Beliz : Kelime anlamı iz ve işarettir. Alamet anlamı da taşır.

Bengisu : Kelime anlamı ölümsüzlük suyudur.

Bennur : Iışık saçanlar için kullanılan bir kelimedir.

Beril : Değerli zümrüt taşını ifade eder.

Birsu : Suyun değerinden esinlenerek güzelliği ifade eder.

Canfeza : Kelime anlamı olarak müzikte bileşik bir makamı ifade eder.



Cansın : Samimiyeti simgeleyen bu kelimenin anlamı içtendir.

Cevza : 21 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında doğan kişiler ikizler burcundadır. Cevza bu burcun eski adıdır.

Çilay : Ayın üzerinde beliren açık renkli lekelere verilen addır.

Çilen : hafifçe yağan, çiseleyen yağmur anlamındadır.

Deren : Kelime anlamı pekiştirendir. Deren ayrıca toplayan, düzenleyen anlamlarını taşır.

Devinsu : Keline anlamı akarsudur. Suyun ritmik hareketlerini temsil eder.

Duygun : Duygulu, hisli ve hassas, kişilere verilen addır..

Dilşad : Yüreğinde mutluluk taşıyan, gönlü sevinçli olan kişi anlamındadır.

Ecmel : Tek kelimeyle çok güzel anlamındadır.

Efil : rüzgarı ve dalgalanmayı ifade eder.

Eliz : el izi için söylenen kelimedir.

Esna : Yüksekliği ve yüceliği ifade eder.

Eva : Yaratılan ilk kadın olan Havva’yı ifade eder.



Evin : bir şeyin içindeki öz; buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü

Ezgin : Cefalar çekmiş, madden zorluklar yaşamış kişi anlamındadır.

Efser : Kelime anlamı taçtır.

Erva : Cesur ve güzel insan anlamındadır.

Feray : Saçılan ışığı ifade eder. Kelime anlamı olarak ay ışığını ve ayın parlaklığını simgeler.

Feris : Şık ve zarif insan anlamındadır.

Ferisu : Temizliği ifade eden bir kelimedir. Berraklığıyla ışık saçanlar için kullanılır.

Fulya : Bir çiçek adıdır. Güzel kokulu bir nergis anlamındadır.

Gaye : Amaç kelimesinin eş anlamlısıdır.

Gökyel : Rüzgar ismidir. Kuzeydoğudan esen rüzgara( poyraz)verilen addır.



Gülce : Gül kelimesinden türemiştir. Gül gibi anlamındadır.

Gülnihal : gül fidanlarına verilen addır.

Gülru : gül yanaklı ve gül yüzlüler için kullanılır.

Gülsu : gül ve su gibi güzel anlamındadır.

Günsu : su gibi berrak, gün gibi aydınlık anlamındadır.

Gülfem : güle benzetilen dudak ve ağızlar için kullanılır.

Gülsima : Kelime anlamı gül yüzlü demektir.

Hazal : Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yapraklarını simgeler.

Hazan : Kelime anlamı sonbahardır.

Hüma : Cennet kuşudur. Osmanlı padişahı Orhangazi’nin eşidir.

Hüsnâ : En güzeli ifade eder.

Işıl : Aydınlığı ve pırıltıyı ifade eder

İclal : Bir çok anlamı vardır. Ağırlama ve ikramı ifade ettiği gibi, büyüklük ve ululuk anlamlarında da kullanılır.

İlgi : Merak anlamındadır.

İlkin :Önce ve öncelikle anlamındadır.

İzem : Büyüklüğü ve ululuğu ifade eder.

İkbal : baht açık olan ve işleri yolunda giden şeyler için kullanılan addır.

Karmen : Bir renktir. Parlak kırmızıyı ifade eder.

Kayra : Önemli birinden gelen iyiliği ifade eder.



Kumru : Aşk güvercini

Kumsal : Denizlerin kıyısında ki kum örtülerine verilen addır.

Lerzan : Kelime anlamı titreyendir.

Lila : Açık eflatun bir renktir.

Leman : Titrek anlamındadır.

Mavisu : Denizlere verilen addır.

Mısra : Kelime anlamı manzumenin satırlarından her biridir.

Mina : Bir çok anlamı vardır. Liman, cam , şişe, billur gibi anlamları vardır.

Miray : Ocak ve Şubat aylarında yani yılın ilk aylarında doğanlar için kullanılır.

Maral : Dişi geyikler için kullanılan isimdir.

Nadide : az bulunan ve çok değerli şeyler için kullanılır.

Nahide : Venüs gezegeninin diğer adıdır. Ergenlik çağında genç kızlar içinde bu kelime kullanılır.



Narin : İnce yapılı ve kibar anlamındadır.

Nergis : Bir tür süs bitkisinin adıdır.

Nesli : Kelime anlamı soyludur..

Neva : Gücü ve zenginliği temsil etmesinin yanı sıra, Türk müziğinde bir makam adıdır. Ahengi temsil eder.

Nevgül : Yeni çiçek açmış gül demektir.

Nevra : beyaz çiçek demektir. Parlaklığı simgeler.

Nükte : İnce anlamlı, ve bir o kadarda düşündürücü sözler için söylenir.

Nevsal : Kelime anlamı yeni yıldır.

Okşan : Şefkat görmeye ve sevilmeye ihtiyacı olan kişiler için kullanılan bir kelimedir.

Orkide : Çiçek türüdür.

Omay : Kelime anlamı gözdedir. Sevilen ve beğenilen anlamındadır.

Özgül : gerçek gül, benim gülüm anlamında

Özsu : Kelime anlamı besleyici su demektir.

Pamira : Orta Asya bölgesinde yer alan bir yaylanın adı.

Parla : Parlamak eyleminden türeyen bir isimdir.

Pelin : acı olmasına karşın güzel kokulu bir bitki ismidir.

Peren : Ülker yıldızına verilen addır.

Rosa : Pembe kırmızı arası bir renktir.

Ruhan : Güzel kokulu anlamındadır.

Sahra : Bir çöl adıdır.

Selvi : ince uzun ağaçlara verilen bir addır.

Seray : Ay gibi güzel anlamındadır.

Serpin : Kelime anlamı yağmurdur.

Sima : Yüz ve çehre için söylenen bir kelimedir.

Sevde : Esmer tenli güzeller için söylenen söz.

Tamay :Ayın on dördüncü gününü simgeler.



Tanyeli : Güneşin doğduğu saatlerde esen rüzgar anlamındadır.

Tara : Ramazan ayında sahur vakitlerinde dünyaya gelen kız bebeklerine verilen ad

Tuba : Cennet ağacının adıdır.

Ulya : Yüksekliği simgeler. Yüce, ulu anlamındadır.

Umay : Son zamanlarda kız çocuklarına verilen en popüler adlardan biridir. Türk Dil Kurumuna göre anlamı “devlet kuşudur”

Verda : Gül çiçeğinin adıdır.

Vera : Günah ve haramdan uzak duran anlamındadır.

Zehre : Çiçek adıdır.

Zühre : Venüsü temsil eden çoban yıldızıdır.

Zülal : Temizliği ve saflığı simgeler

Zümra :Akıllı, anlama seviyesi yüksek, çabuk kavrayan kadın anlamındadır.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ