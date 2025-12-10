Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ

1- ROBOROX

Robot süpürge denilince ilk akla gelen marka olan Roborox, bu alanda en iyi teknolojiyi sunan firmaların başında geliyor. Ürün kalitesi, kullanım ömrü, haritalandırma teknolojisi, emiş gücü, temizleme yeteneği gibi bir çok alanda Roborox güvenle kullanabileceğiniz en iyi markaların başında geliyor.

Roborox akıllı robot alırken QRevo ve Saros modellerinden birini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.