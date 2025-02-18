Türkiye’de gençler, ekonomik kriz, işsizlik ve adaletsiz işe alım süreçleri nedeniyle gelecekten umutsuz. Ailelerine bağımlı olan gençlerin büyük kısmı, hayat şartlarının düzelmesi için çözüm arıyor.

Türkiye’deki ekonomik kriz ve adaletsiz çalışma koşulları, gençlerin geleceğe dair kaygılarını derinleştiriyor.

Artıbir Araştırma'nın yaptığı Türkiye Gençlik Araştırması, gençlerin geçim sıkıntısı çekerken çoğunluğunun sosyal güvencesiz olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 40'ı sosyal güvenceden yoksun. Ailelerine bağımlı yaşamlarını sürdüren gençlerin büyük bir kısmı, daha iyi bir yaşam için ekonomide köklü değişiklikler talep ediyor.

Gençlerin, hayat şartlarının iyileşmesi için çözülmesi gereken sorunlar arasında ilk sırada ekonomi yer alıyor. Yüzde 72'lik bir kesim, ülke ekonomisinin düzelmesini bekliyor. Torpil ve işsizlik de önemli sorunlar arasında, gençlerin yüzde 65’i torpille işe alım süreçlerinin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 62 ise işsizlikle ilgili endişelerini dile getiriyor.

Araştırma, gençlerin sadece yüzde 34'ünün tam zamanlı çalıştığını, yüzde 21'inin işsiz veya iş aradığını, yüzde 15'inin ise yarı zamanlı çalıştığını gösteriyor. Ayrıca, gençlerin yüzde 61’i geçimlerini sağlamak için ailelerine bağımlı. Bu durum, gençlerin özgürlük ve mutluluk hissini engelliyor.

Gençlerin siyasi tercihleri de ekonomik kaygılarını yansıtıyor. Araştırmaya göre, gençlerin çoğunluğu CHP'ye yakın hissediyor. Bu pazar seçim olsa, CHP birinci parti olarak öne çıkıyor.

Gençler, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşurken, kültürel aktivitelere katılmakta zorlanıyor. Sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklere katılım oldukça düşük. Bunun yerine, çoğu zaman sosyal medyada vakit geçiriyor, bu da sosyalleşmenin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Anket sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 58’i gelecekten umutsuz. Gençlerin büyük bir kısmı ise değişim talep ediyor; yüzde 68’i erken seçim yapılmasını istiyor. Gençler, yalnızlık, mutsuzluk ve özgürlük eksikliği içinde, daha iyi bir yaşam umuduyla politik değişim arayışında.

Kaynak: Yeniçağ gazetesi