Kadınların sosyal hayata hızlı entegrasyonu, iş hayatlarına adaptasyonu ile elde ettikleri ekonomik özgürlük, akıllı telefonlar ve aile ilişkilerini konu TV programları gibi bir çok konunun erkekleri kadınlardan uzaklaştırdığına dair bir çok spekülasyonlar dolaşıyor.

Aslında yaşanan her tartışmanın, kavganın ya da boşanmanın esas temelinde çok ince ayrıntıların olduğunu biliyor muydunuz? Günümüzde ayrılıkların ya da mutsuzlukların temel nedeni hep aldatılmama, değer görmeme, şiddet ya da ekonomik sıkıntılar olduğu söylense de bu şartları oluşturan bir çok neden var.

Özellikle günümüzde erkekler evlerinde fazla durmayı tercih etmiyorlar. Kimilerine göre bu durum erkeğin eşi ya da çocuklarına olan sevgisizliği değil, olası kavgaların önüne geçmek, ya da olası tartışmalardan kaçmak.

Kimileri ise bu durumu erkeklerin bencil yaşamaya olan alışkanlığı ve doyumsuzluğuna bağlıyor. Ancak yapılan araştırmalar erkekleri evde tutmanın çok basit yönleri olduğunu ortaya koyuyor. Peki erkeği evden kaçıran en büyük 6 davranış şekli ne? İşte cevabı…

1-SÜREKLİ ELEŞTİRİLMESİ

Günümüz dünyasında baskın karakterlerin erkekler olduğu bilinmesine karşın, kadınların erkeklerde sürekli kusur aradığını ortaya koyuyor. Sürekli eleştirilen erkeğin, bu eleştirilerden kaçmayı kendine görev sayıyor.

2-İLETİŞİM SORUNLARI

Erkeği evden kaçıran en büyük hatalardan biri de iletişim kurma noktasında ki hataları.

Ses tonunun yükselmesi, emir kipleri ve güven sorunu oluşturacak sorular sorulması

3-AİLESİ HAKKINDA YAPILAN ELEŞTİRİLER

Erkekleri evden uzaklaştıran diğer bir konu ise kadınların eşlerinin ailesine yönelik sürekli yaptığı yorumlar.

Kaynana, kayınpeder ve kardeşlerini küçümseyecek sözler söylenmesi ve kötülenmesi

4-BAŞKALARI İLE KIYASLANMASI

Erkeklerin en sevmediği diğer bir davranış ise kendisinin başka erkeklerle kıyaslanmasıdır.

Nasıl ki bir kadın, eşinin kendisini başka kadınlarla kıyaslanması hoş bir durum değilse, kadınlarında eşlerini kıyaslaması yanlıştır.

5-KAPININ ASIK SURATLI AÇILMASI

Erkekleri evden uzaklaştıran diğer durumda davranışlarda yapılan hatalardır. Kapının asık suratlı asılması bunlara en büyük örnektir. Erkeğin eve ilk girdiği anda böyle bir durumla karşılaşması kendisini oraya ait hissetmemesine sebep oluyor.

6-TARTIŞMA KONUSU BULUNMASI

Erkekleri evden kaçıran en büyük nedenlerden biri de eşlerin bir şekilde tartışma konusu bulmasıdır. Erkekler yaradılış gereği evi bir tartışma yeri olarak görmezler. Bu nedenle tartışmadan uzak kalmayı isterler. Erkekler için ev neşe, huzur ve sessizliği ifade eder. İstediği ortamı bulamayan erkek, kendisine bu ortamı sağlayan yere kaçmaya çalışır.

Kaynak: MURAT AVCI