Kürkçü, yaptığı açıklamada enerji içeceklerinin üzerinde "sporcu içeceği değildir" ibaresinin bulunduğunu belirterek, bu içeceklerin yüksek kafein içeriğinin kalp ve böbrek hastalıklarını tetiklediğini vurguladı.

Kürkçü, özellikle gençler arasında enerji verdiği iddiası ile kullanılan enerji içeceklerinin aslında enerji verecek bir içeriğe sahip olmadığını ve bunun kutu üzerindeki ibareler ile de belirtildiğini kaydederek "Enerji içecekleri adıyla yanlış anılıyorlar. Enerji verdikleri iddia etseler de çok enerji verdikleri söylenemez. İçeriklerine baktığımızda şeker kafein, tuz, ginseng, B vitamini ve şeker gibi içeriğe sahip. Bunları değerlendirdiğimiz zaman kesme şeker kadar masum değil çünkü günlük 7-8 kesme şeker miktarı gibi gözükse de direk kana karışan mısır şurubu var. Çok ciddi miktarda kafein ve tuz var bunlarda. Günlük ihtiyacın 20 katı kadar yükseklikte. Enerji verdiği iddia edilen kafein ve şeker bunlarında yüksek doz ciddi yan etkileri olabiliyor. Bu enerjiyi günlük çay tüketerek de sağlayabilirsiniz. Kalp hızında artış, ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği, ellerde titreme, mide ve bağırsak sorunları, sık idrara çıkma, uyku sorunları yapabilir. Bu içecekleri kullanırken bu riskler göz ardı edilmemeli" dedi.

Kaynak: İHA