1-Mercimek köftesi

Gün menülerinin vazgeçilmez lezzeti mercimekli köfte, pratik olmasının yanı sıra besleyici ve lezzetli bir tariftir.

Mercimek köftesi için gereken malzemeler şu şekilde:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek, 3 su bardağı sıcak su, 1,5 su bardağı ince bulgur, 2 adet kuru soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 5 adet taze soğan, 1/2 demet maydanoz, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Öncelike mercimek köftesi yapmak için suda yıkanan 1,5 su bardağı kırmızı mercimek sıcak suda kaynatılır.

Mercimek, suyunu çekmeye yakın ocaktan alınır ve üzerine 1,5 su bardağı ince bulgur eklenir. Kapağı kapatılan tencerede ince bulgurun şişmesi için mercimekle beraber 15 dakika kadar bekletilir.

1 çay bardağı zeytinyağı, bir tavada kızdırılır, 2 adet kuru soğan küçük küpler halinde doğranır 5 dakika boyunca kavrulur.

Sırayla 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kimyon eklenir. Soğanlı karışım 3-4 dakika kadar kavrulur.

Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harç eklenir. 5 adet taze soğan ve 1/2 demet maydanoz ince ince kıyılır ve doğranmış yeşillikler ilave edilir.

Daha sonra malzemeler yoğrulmayağa başlanır. Tüm malzemeler özleşene kadar yoğurulur. Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve avuç içlerinde sıkarak şekil verilir.

2-Islak kek

3-Kısır

4-Makarna salatası

5-Zeytinli poğaça

6-Sarma

7-Ispanaklı börek

8-Patates salatası

9-Elmalı kurabiye

10-Haşhaşlı poğaça