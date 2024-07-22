Protein, vücudumuz için kritik bir besindir; hormon üretimi, bağışıklık sistemi güçlendirmesi ve kas yapımı gibi birçok önemli fonksiyonu destekler. Ulusal Tıp Akademileri, günlük kalori alımının %10 ila %35'ini proteinlerden sağlamanızı önermektedir. Ancak, bireylerin günlük protein ihtiyacı kilogram başına 0.8 gram olarak belirlenen RDA'dan etkilenebilir. Örneğin, 68 kilogram ağırlığındaki birinin günlük hedefi yaklaşık 54 gram proteindir. Bu miktar, yaş, vücut büyüklüğü, kas kütlesi ve fiziksel aktivite gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Spor diyetisyeni Stephanie Magill'e göre, RDA'lar genellikle sağlıklı yetişkinlerin çoğunluğunun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Ancak, özellikle yaşlı yetişkinler veya hastalar için bu miktar yetersiz olabilir. Örneğin, kas kaybını önlemeye yardımcı olmak için yaşlı yetişkinlerin kilogram başına 1.2 gram proteine ihtiyacı olabilir.

Cinsiyet bazında ise, protein ihtiyacında belirgin farklılıklar görülmez. Kadınlar için de kilo, yaş ve aktivite düzeyi gibi faktörler daha belirleyicidir. Özellikle hamilelik döneminde ise protein ihtiyacı artar; ilk üç ayda kilogram başına 0.8 gramdan başlanarak, ikinci ve üçüncü trimesterlerde bu miktarın 1.1 grama çıkarılması önerilir.

Kas geliştirmek isteyenler için ise Uluslararası Spor Beslenme Derneği, kilogram başına 1.4 ila 2 gram protein tüketimini önermektedir. Ayrıca, kilo verme sürecinde protein alımını artırmak, tokluk hissi sağlayarak ve kas kütlesini koruyarak etkili olabilir. Bu bağlamda, kilo kaybı için günlük protein alımının kilogram başına 1.6 ila 2.2 gram arasında olması tavsiye edilir.

Sonuç olarak, bireylerin protein ihtiyaçları yaşam tarzlarına ve sağlık durumlarına göre değişiklik gösterir. Herkes için uygun bir başlangıç noktası olarak RDA kullanılabilir ancak özel durumlar ve hedefler dikkate alınarak miktarlar kişiye özgü olarak ayarlanmalıdır.

Kaynak: HABER MERKEZİ