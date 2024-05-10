1-Orhan İnegöl Köftecisi
1973'ten bu yana hizmet sektöründe yer alan Orhan Köfte'nin İnegöl'de 2 şubesi bulunmaktadır. Merkezi İnegöl Bursa Kara Yolu 2.Km'de yer alırken, diğer şubesi
Bursa Yolu İnegöl Organize San. Bölgesi Girişinde bulunmaktadır.
2-Zeynel İnegöl Köftecisi
1961'den bu yana hizmet sektöründe yer alan Zeynel Köfte'nin İnegöl'de 2 şubesi bulunmaktadır. Biri Bursa Eskişehir Yolu 13.Km'de yer alırken, diğer şubesi
İnegöl Bursa Karayolu 3.Km(Mobiliyum Avm yanı) de bulunmaktadır.
3-Besler-1 İnegöl Köftecisi
1893'ten bu yana hizmet sektöründe yer alan Besler Köfte'nin bir şubesi Belediye Caddesi (Çarşı içi) No: 57'de bulunmaktadır.
4-Besler-2 İnegöl Köftecisi
1893'ten bu yana hizmet sektöründe yer alan Besler Köfte'nin bir diğer şubesi Altay Caddesi (İnegöl Avm karşısı) No: 6'da bulunmaktadır.
5-Keskin Efe İnegöl Köftecisi
2010'dan bu yana hizmet sektöründe yer alan Keskin-Efe Köfte'nin İnegöl'de Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi No:64'te bulunmaktadır.
6-Nam-ı Farket İnegöl Köftecisi
Uzun zamandır hizmet sektöründe yer alan Nam-ı Farket Köfte'nin İnegöl'de Kasım Efendi Caddesi No:117'de bulunmaktadır.
7-Celal İnegöl Köftecisi
8-Hacı Aziz İnegöl Köftecisi
9-Çiçek Izgara
10-Beslen Izgara