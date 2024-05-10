1-Orhan İnegöl Köftecisi

1973'ten bu yana hizmet sektöründe yer alan Orhan Köfte'nin İnegöl'de 2 şubesi bulunmaktadır. Merkezi İnegöl Bursa Kara Yolu 2.Km'de yer alırken, diğer şubesi

Bursa Yolu İnegöl Organize San. Bölgesi Girişinde bulunmaktadır.

2-Zeynel İnegöl Köftecisi

1961'den bu yana hizmet sektöründe yer alan Zeynel Köfte'nin İnegöl'de 2 şubesi bulunmaktadır. Biri Bursa Eskişehir Yolu 13.Km'de yer alırken, diğer şubesi

İnegöl Bursa Karayolu 3.Km(Mobiliyum Avm yanı) de bulunmaktadır.

3-Besler-1 İnegöl Köftecisi

1893'ten bu yana hizmet sektöründe yer alan Besler Köfte'nin bir şubesi Belediye Caddesi (Çarşı içi) No: 57'de bulunmaktadır.

4-Besler-2 İnegöl Köftecisi

1893'ten bu yana hizmet sektöründe yer alan Besler Köfte'nin bir diğer şubesi Altay Caddesi (İnegöl Avm karşısı) No: 6'da bulunmaktadır.

5-Keskin Efe İnegöl Köftecisi

2010'dan bu yana hizmet sektöründe yer alan Keskin-Efe Köfte'nin İnegöl'de Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi No:64'te bulunmaktadır.

6-Nam-ı Farket İnegöl Köftecisi

Uzun zamandır hizmet sektöründe yer alan Nam-ı Farket Köfte'nin İnegöl'de Kasım Efendi Caddesi No:117'de bulunmaktadır.

7-Celal İnegöl Köftecisi

8-Hacı Aziz İnegöl Köftecisi

9-Çiçek Izgara

10-Beslen Izgara