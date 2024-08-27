Son yıllarda artan maliyetler nedeniyle tüm sektörlerde fiyat güncellemeleri yapıldı. Özellikle tatil bölgelerinde dudak uçuklatan rakamlar konuşulmaya devam ederken, İnegöl’de şehir otelleri ve Oylat’ta ki kaplıca otel fiyatlarını sizler için araştırdık.

İNEGÖL’DE Kİ ŞEHİR VE KAPLICA OTELLERİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehir oteli olarak hizmet veren 8 otel yer alıyor. Bu oteller Morrian Hotel, Royal Hotel, Gülce Hotel, Hotel City, Park Otel, Livane Otel, Ferah Otel ve Kaplan Otel.

Bu otellerin yanı sıra İnegöl’ün turizm bölgesi Oylat’ta Çağlayan Otel, Aşiyan Otel ve Güven Otel gibi kaplıca otelleri de yer alıyor.

1-OYLAT ÇAĞLAYAN OTEL

Çağlayan Otel, doğa ve kaplıca cenneti Oylat’ta yer alıyor. Otel’de misafir olan müşterilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Yarım pansiyon sistemiyle çalışan otelde hamamlar yine ücretsiz.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 3500 TL, 2 kişi ise 4500 TL



2-OYLAT AŞİYAN APART

Aşiyan Otel’de yine Oylat’ta hizmet veren kaplıca otellerinden biri. Apart şeklinde hizmet veren bu otelde yemek hizmeti yok. Ancak müşteriler kaplıca sularından yine ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 1000 TL, 2 kişi ise 1500 TL



3-OYLAT GÜVEN OTEL

Güven Otel yine kaplıca cenneti Oylat’ın en köklü otellerinden biri. Yine yarım pansiyon (sabah kahvaltısı ve akşam yemeği) hizmet veren otel, yine müşterilerini kaplıca sularından ücretsiz faydalandırıyor.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 3000 TL, Çift kişi ise 4 000 TL



4-MORRİAN HOTEL

İnegöl’ün tek 5 yıldızlı oteli konumda olan Morrian Hotel İnegöl Bursa karayolu Mobilyum Alışveriş Merkezinde yer alıyor. Açık büfe kahvaltı, açık ve kapalı yüzme havuzları ile SPA kullanımı müşterilerine ücretsiz.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 2 bin 350 TL, Çift kişi ise 3 bin TL



5-ROYAL OTEL

İnegöl’ün 4 yıldızlı hizmet veren Royal Hotel şehrin göbeğinde Atatürk Bulvarında yer alıyor. Açık büfe kahvaltı hizmetinin ücretsiz verildiği otel her yere yürüme mesafesinde.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 1400 TL, çift kişi ise 2 bin TL



6-PARK OTEL

Park Otel , İnegöl-Bursa karayolu üzeri Özdilek Alışveriş Merkezi yanında yer alıyor. Ücretsiz açık büfe kahvaltı hizmeti verilen bu otelde akşamları ücretli hizmet verilen bir de restoran yer alıyor.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 1400 TL, çift kişi ise 1850 TL



7-GÜLCE OTEL

İnegöl’ün en son yapılan şehir otellerinden biri olan Gülce Otel, Kapalı Çarşı bölgesinde yer alıyor. Her yere yürüme mesafesinde ki bu otel, müşterilerine açık büfe kahvaltı hizmetini ücretsiz sağlıyor.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 1400 TL, çift kişi ise 2000 TL



8-HOTEL CİTY

Hotel City, İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Özdilek Alışveriş Merkezleri arkasında yer alıyor. İlçenin en son yapılan otellerinden biri olan otelde açık büfe kahvaltı hizmeti ücretsiz olarak sağlanıyor.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 1500 TL, çift kişi ise 2250 TL



9-FERAH OTEL

Şehrin ortasında yer alan ilçenin ilk otelleri arasında yer alan Ferah Otel Cuma Mahallesi İsmail Efendi Sokak’ta yer alıyor. Ücretsiz sabah kahvaltı hizmeti verilen otel, yine her yere yürüme mesafesinde.

Bu otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 1100 TL, çift kişi ise 1500 TL



10-LİVANE OTEL

Livane Otel İnegöl-Bursa Karayolu Huzur Mahallesi sınırlarında yer alıyor. Bu otelde yine ücretsiz kahvaltı hizmeti veriliyor.

Otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 800 TL, çift kişi ise 1000 TL



11-KAPLAN OTEL

İnegöl’ün ilk otelleri arasında yer alan Kaplan Otel ise Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yer alıyor. Otelde ki misafirlere kahvaltı ücretsiz olarak veriliyor.

Otelde gecelik konaklama ücreti 1 kişi 750 TL, çift kişi ise 1500 TL

Kaynak: etstur