Göz kamaştıran bir gökyüzü olayı olan Ay’ın evreleri, her ay düzenli olarak tekrarlanan bir doğa mucizesi. Ay’ın dört ana evresi vardır: Yeni Ay, İlk Dördün, Dolunay ve Son Dördün. Her biri, Ay’ın Dünya’ya göre konumunun değişmesiyle oluşur ve gökyüzünde farklı şekillerde görülür. İşte Ay’ın bu büyüleyici evrelerini detaylı bir şekilde ele alan fotoğraflarla bir yolculuk!



Yeni Ay

Bu evrede Ay, Güneş ile aynı hizaya gelir ve Dünya’dan görünmez olur. Gökyüzünde Ay'ın karanlık yüzünü görürüz. Bu dönem, yeni başlangıçların simgesidir.

İlk Dördün

Ay, bu evrede yarı aydınlık olarak görülür. Dairesinin yarısı ışıkla aydınlanırken diğer yarısı karanlıkta kalır. Bu, Ay’ın Güneş’ten uzaklaştığının bir göstergesidir.

Dolunay

Ay’ın tamamı ışıkla aydınlandığı bu evre, en parlak ve en bilinen halidir. Romantik gecelerin ve efsanelerin vazgeçilmez sembolüdür. Dolunay, dünyanın dört bir yanından hayranlıkla izlenir.

Son Dördün

Dolunay’dan sonra Ay tekrar küçülmeye başlar ve yarısı karanlığa bürünür. Bu evre, bir döngünün kapanışı anlamına gelir ve ay yeniden Yeni Ay evresine doğru ilerler.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dolunay, gökyüzünde tüm ihtişamıyla belirdi. Parlaklığıyla geceyi aydınlatan dolunay, vatandaşların ilgisini çekti. Göz alıcı manzara, fotoğraf severlerin de kadrajına yansıdı.

Kaynak: şerife öz