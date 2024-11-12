İNEGÖLSPOR TARİHÇESİ

Resmi kayıtlarda her ne kadar 1954 yılında kurulduğu yazılsa da, İnegölspor’un futbol genleri Cumhuriyetin kuruluş yılı olan 1923’lere dayanmaktadır.

Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği yıl olan 1923’de kurulan İdmanyurdu Spor Kulübü ile 1947 yılında kurulan Demirspor Kulübü ile birleşme kararı alınması ile 1954’de İnegölspor kulübü adını alan kulüp tam 30 yıl sonra yani 1984 yılında profesyonelliğe geçişini yapmış ve ilk yılında 3. Lig de şampiyon olarak tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.



Kurucu başkanlığını Hasan Bilge’nin yaptığı İnegölspor’un renkleri ise bordo beyazdır.

2010 yılına kadar Türkiye’de en çok futbolcu yetiştiren takımları arasında gösterilen kulüp bir çok ismi milli takımlara göndermeyi başarmıştır.

Ayhan Akman(Galatasaray), İsmail Güldüren(Fenerbahçe) ve Mutlu Topçu(Beşiktaş) isimler başta olmak üzere onlarca futbolcu İnegölspor’da sivrilerek Süper Lig seviyesinde ki takımlara transfer olmuştur.



Bir zamanlar futbol faaliyetlerinde ekol olan kulüp, süper ligin kapısından da dönmüştür. 1987 yılında süper lig kapısı 1 puanla kapanmıştır.

Bu yıl elde edilen başarıdan sonra üst üste 3 kez 1. Lig play-off maçlarına katılsa da yakalanan fırsatı değerlendirememiştir.

1992-1993 ve 2007-2008 sezonlarında 2 kez 3. Lige düşen ekibin aynı sezonlarda şampiyon olup bir üst lige çıkması zor olmamıştır.



İnegölspor ayrıca kupa maçlarında ki performansı ile de dikkat çekmiştir. Bugüne kadar gruplara kalma başarısı gösterdiği turnuvalarda Süper Lig ekipleri ile mücadele etmiştir. Hatta Türkiye Kupasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek büyük sükse yapmıştır. Türkiye kupasında yine bir çok süper lig takımı karşısında zaferleri bulunmaktadır.

İNEGÖLSPOR HANGİ İLİN TAKIMI?

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, Türkiye’nin büyük şehirlerinden biri olan Bursa-İnegöl ilçesinin bir kulübüdür. Bursa’nın doğu kanadında yer alan İnegöl, Bursa’ya 45 km uzaklıktadır. Bursa-Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde yer alan ilçe, şehrin en büyük nüfusu olan yerleşim yerlerinden biridir. Köftesi ve mobilyası ile ünlü olan ilçe, ciddi bir sanayi bölgesidir.

İNEGÖLSPOR MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

İnegölspor, maçlarını 1968 yılından bu yana ilçenin tam ortasında yer alan Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde ki İlçe Stadyumunda oynamaktadır. 6 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olan statta aynı zamanda ilçede 3. Ligde mücadele eden İnegöl Kafkasspor’da mücadele etmektedir. Her 2 kulüp birer haftayla bu stadı kullanmaktadır.



Şehre ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı marifeti ile 15 bin seyirci kapasiteli yeni bir stat kurulma çalışmaları yer almaktadır. Mesudiye Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak stadın inşaatına yakın zamanda başlanması bekleniyor.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT