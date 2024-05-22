1-MUHTARIN YERİ
Kazancı Köyünde bulunan restoran, Uludağ manzarası ile ilçenin en çok rağbet gören et restoranlarından biridir. İnegöl’e 15, Bursa’ya 27 km uzaklıktadır.
2-DEREÇINAR ET LOKANTASI
İnegöl Cerrah Mahallesi girişindeki Dereçınarı, ilçeye 8, Bursa’ya ise 40 km uzaklıktadır. İşletme Dere kenarında yer almaktadır.
3-KONAK SOFRASI
İnegöl-Domaniç Karayolu 26. Km’de yer almaktadır. Kayın ormanlarının ortasında kalan restoran, muhteşem bir doğa resitali sunuyor.
4-YAYLA SOFRASI
İnegöl Tahtaköprü Mahallesi 21. Km’de yer almaktadır. Tepelik bir alanda kurulan restoran, Uludağ manzarasının dışında panoramik doğa görüntüsü ile bilinmektedir.
5-YEŞİL BAHÇE
İnegöl-Eskişehir Karayolu 10. km’de yer almaktadır. Karayolu üzerinde dere kenarına kurulan bu restoran sıra dışı konsepti ile müşterilerini ağırlıyor.
6-BALIKÇI MUSTAFA
İnegöl Boğazaova yaylasında faaliyet göstermektedir. Rakımı yüksek olan ve muhteşem bir manzaraya sahip olan bu mekan alabalık tesisi olarak bilinmektedir.
7-ŞATO 79
İnegöl-Eskişehir karayolu 17. Km’de yer alan alkollü bir işletmedir. Ailelerin güvenle gideceği Şato79, dere kenarında yer almaktadır. Mini bir hayvanat bahçesi de yer almaktadır.
8-MOLA BOĞAZ
İnegöl-Eskişehir Karayolu 20. Km’de yer alan işletme Karakacakaya Köyü girişinde dere kenarında yer almaktadır.
9-TEPEBAŞI BALIK LOKANTASI
İnegöl-Domaniç yolu üzerinde Tahtaköprü Mahallesindedir. İnegöl’e 22 km’de mesafede yer alan bu tesis muhteşem dağ manzarasına sahiptir.
10-ATALAY BALIK
İnegöl Hilmiye Mahallesi girişinde dere kenarında yer alan işletme enfes alabalık yemekleri ile biliniyor. İşletme İnegöl’e 18 km uzaklıkta yer alıyor.
11-NARİN BALIK
İnegöl-Domaniç karayolu Hilmiye Köyü çıkışında yer alan işletme muhteşem manzarası ile misafirlerini ağırlıyor. Balık restorandı İnegöl’e 22 km uzaklıkta bulunuyor.