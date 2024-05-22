1-MUHTARIN YERİ

Kazancı Köyünde bulunan restoran, Uludağ manzarası ile ilçenin en çok rağbet gören et restoranlarından biridir. İnegöl’e 15, Bursa’ya 27 km uzaklıktadır.



2-DEREÇINAR ET LOKANTASI

İnegöl Cerrah Mahallesi girişindeki Dereçınarı, ilçeye 8, Bursa’ya ise 40 km uzaklıktadır. İşletme Dere kenarında yer almaktadır.



3-KONAK SOFRASI

İnegöl-Domaniç Karayolu 26. Km’de yer almaktadır. Kayın ormanlarının ortasında kalan restoran, muhteşem bir doğa resitali sunuyor.



4-YAYLA SOFRASI

İnegöl Tahtaköprü Mahallesi 21. Km’de yer almaktadır. Tepelik bir alanda kurulan restoran, Uludağ manzarasının dışında panoramik doğa görüntüsü ile bilinmektedir.



5-YEŞİL BAHÇE

İnegöl-Eskişehir Karayolu 10. km’de yer almaktadır. Karayolu üzerinde dere kenarına kurulan bu restoran sıra dışı konsepti ile müşterilerini ağırlıyor.



6-BALIKÇI MUSTAFA

İnegöl Boğazaova yaylasında faaliyet göstermektedir. Rakımı yüksek olan ve muhteşem bir manzaraya sahip olan bu mekan alabalık tesisi olarak bilinmektedir.



7-ŞATO 79

İnegöl-Eskişehir karayolu 17. Km’de yer alan alkollü bir işletmedir. Ailelerin güvenle gideceği Şato79, dere kenarında yer almaktadır. Mini bir hayvanat bahçesi de yer almaktadır.



8-MOLA BOĞAZ

İnegöl-Eskişehir Karayolu 20. Km’de yer alan işletme Karakacakaya Köyü girişinde dere kenarında yer almaktadır.



9-TEPEBAŞI BALIK LOKANTASI

İnegöl-Domaniç yolu üzerinde Tahtaköprü Mahallesindedir. İnegöl’e 22 km’de mesafede yer alan bu tesis muhteşem dağ manzarasına sahiptir.



10-ATALAY BALIK

İnegöl Hilmiye Mahallesi girişinde dere kenarında yer alan işletme enfes alabalık yemekleri ile biliniyor. İşletme İnegöl’e 18 km uzaklıkta yer alıyor.



11-NARİN BALIK

İnegöl-Domaniç karayolu Hilmiye Köyü çıkışında yer alan işletme muhteşem manzarası ile misafirlerini ağırlıyor. Balık restorandı İnegöl’e 22 km uzaklıkta bulunuyor.