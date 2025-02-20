AK Parti, il kongrelerini tamamladı ve bu süreçte il başkanlarının %75'i, ilçe başkanlarının ise %55'i değişti. Şimdi gözler, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek büyük kongreye çevrildi. Kulislerde, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) listesinde önemli değişiklikler olabileceği konuşuluyor.

Asya turu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte Kabine değişikliğiyle ilgili sinyaller verdi. Erdoğan, "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük. Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek oldu" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Ankara’da siyasi kulisler hareketlendi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Kabine değişikliğiyle ilgili canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sözcan, Kabine değişikliğinin cuma gecesi gerçekleşebileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açık bir programı görünmüyor. Pazar günü AK Parti’nin büyük olağan kongresi gerçekleştirilecek. Erdoğan da kongreye ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün AK Parti Genel Merkezi’nde olmasını bekliyoruz. MKYK ve MYK üyelerini belirlemesini ve o listelere son şeklini vermesini bekliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha çok kongre çalışmalarına yoğunlaşacağını söyleyebiliriz."

Cuma Gecesi Resmi Gazete'ye Dikkat!

Sözcan’ın aktardığına göre, kongre öncesinde Kabine’de bir değişiklik yapılması bekleniyor. Bu nedenle cuma gecesi Resmi Gazete’ye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sözcan, "Kaynağımın verdiği bilgilere göre, kongreden önce kabinede bir değişiklik yaşanacak. Cuma gecesi Resmi Gazete’ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir.

AK Parti içinde 2 farklı görüş var. Bazıları kongreden önce kabinenin değişeceğini, bazıları ise kongre sonrasına kalabileceğini söylüyor. AK Partili kaynağımın verdiği bilgiye göre kabine değişikliği kongre öncesinde değişecek. Tabi takdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın." dedi.

Belirsizliği sebebi şu; Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin.

Kaç bakan değişecek?

Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği kongreden önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az 3 ve üzeri bir söylem dile getiriliyor."

Kaynak: Ekonomim