1-NİLÜFER

Kadınların en çok sevdiği ilçelerin başında Bursa’nın gelişime açık Nilüfer ilçesi oldu. İlçede son yapılan nüfus sayısına göre kadın nüfusu erkek nüfusundan 7 bin 608 kişi fazla çıktı. Nilüfer'de erkek nüfusu 277 bin 061 olurken, kadın nüfusu ise 284 bin 669 oldu.

2- MUDANYA

Bursa’da kadın nüfusunun erkeklere göre daha fazla olduğu 2. ilçe Mudanya oldu. Mudanya ilçesinde kadın nüfusu erkek nüfusundan 3375 kişi fazla çıktı.

İlçede erkeklerin nüfusu 53 bin 711 kişide kalırken, kadın nüfusu 57 bin 86 kişi oldu.

3-MUSTAFAKEMALPAŞA

Kadın nüfusunun erkeklerden daha fazla olduğu 3. ilçe Mustafa Kemalpaşa oldu. Bu ilçedeki kadın nüfusu erkeklerden 635 kişi fazla çıktı. İlçede erkek nüfusu 51 bin 473’de kalırken, kadın nüfusu 52 bin 108 olarak hesaplandı.

4-İZNİK

İznik ilçesindeki kadın nüfusu erkek nüfusundan 628 kişi fazla çıktı. İlçedeki erkek nüfusu 22 bin 290’da kalırken, kadın nüfusu 22 bin 918’e çıktı.

5-YENİŞEHİR

Yenişehir ilçesindeki kadın nüfusu erkek nüfusundan 482 kişi fazla çıktı. İlçede erkek nüfusu 27 bin 562 kişide kalırken, kadın nüfusu 28 bin 44 kişiye çıktı.

6-ORHANELİ

Bursa’nın dağ yöresi ilçelerinden olan Orhaneli’de kadın nüfusu erkek nüfusundan 205 kişi fazla çıktı. İlçede erkek nüfusu 9 bin 432’de kalırken, kadın nüfusu 9 bin 637 oldu.

7-HARMANCIK

Bursa’nın en küçük ilçelerinden Harmancık’ta kadın nüfusu erkek nüfusundan 130 kişi fazla çıktı. İlçede erkek nüfusu 3 bin 37’de kalırken, kadın nüfusu 3 bin 167 kişi oldu.

8-BÜYÜKORHAN

Bursa’nın Uludağ yamaçlarındaki diğer ilçesi Büyükorhan’da kadın nüfusu erkek nüfusundan 52 kişi fazla çıktı. İlçede erkek nüfusu 4 bin 772 kişide kalırken, kadın nüfusu 4 bin 824 kişi oldu.

Kaynak: TÜİK