Bazı insanlar, türk kahvesini içtikten sonra fincanın dibinde kalan kahve telvesini yemekten hoşlanır. Telve yedikten sonra üzerine su içiliyor ise bu alışkanlığın herhangi bir zararı olmaz. Ama su içilmezse tanecikler boğaza takılıp kişiyi rahatsız edebilir.
Kahve telvesinin sağlığa faydaları ve zararları
Kahve Telvesi Yemenin Nedeni Nedir?
Kahve telvesi yemek, kimi bireylerin bi hayli sevdiği ve vazgeçemediği bir alışkanlıktır. Bazı insanlar lezzetinden veya faydalarından yararlanmak için bu alışkanlığa devam etmektedir. Bazı insanlar ise hoşlanmadıkları halde, içgüdüsel olarak kahve telvesi yemek isteyebilir. Peki sevilmemesine rağmen kahve telvesi yeme isteği neden olmaktadır? Çünkü bu durum buz veya toprak yeme isteğine benzer. Kan değerleri düşük olan ve anemi hastalığı bulunan bireylerin telve tüketmeye eğilimli oldukları ispatlanmıştır.
Dr. Cengiz Ceylan kahve telvesi yeme isteğinin kansızlık yaşayan bireylerde yaşandığini vurgulamaktadır. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği’nde Sorumlusu olan Uzman Dr. Cengiz Ceylan, kahve telvesi tüketmek isteyen bireylerde demir eksikliği anemisi olabileceğini ifade etti. Ceylan, bu bireylerin telve yemesi ile birlikte hastalığın daha şiddetli bir hale geleceğine dikkat çekti. Aynı zamanda telve yenirse aneminin provoke edileceğini de kelimeleri arasına ekledi.
Uzm. Dr. Cengiz Ceylan, demir eksikliği anemisi bulunan bireylerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi. Özellikle et, tavuk, balık, karaciğer, fasulye, baklagil, yumurta, mercimek, badem, kuru erik ve üzüm gibi demir yönünden zengin gıdaların gün içinde yeterli miktarda alınması gerektiğini de hatırlattı.
Yeterince beyaz ve kırmızı et tüketmeyen bireylerde bu durumun çok fazla görüldüğünü açıklayan Uzm. Dr. Ceylan, uygun bir diyet programının izlenmesini tavsiye etti. Demir ve çinkonun eksik kalması ile birlikte, 30 ila 50 gün içinde kan değerlerinin düşmeye başlayacağını da vurguladı. En son bu durum neticesinde çeşitli hastalıkların meydana gelebileceğini de kelimeleri arasına ekledi.