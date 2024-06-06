Bazı insanlar, türk kahvesini içtikten sonra fincanın dibinde kalan kahve telvesini yemekten hoşlanır. Telve yedikten sonra üzerine su içiliyor ise bu alışkanlığın herhangi bir zararı olmaz. Ama su içilmezse tanecikler boğaza takılıp kişiyi rahatsız edebilir.

Kahve telvesinin sağlığa faydaları ve zararları

Kahve telvesi yemek, birçok kanser çeşidine koruyucu etki sağlamaktadır. Bu kanser türlerinin başında prostat, kolon, pankreas ve meme kanseri gelmektedir.

Yorgun hissedilen günlerde kahve telvesi tüketmek enerjinin tazelenmesine yarar.

Çok sık baş ağrısı problemi yaşayan bireyler telve yiyerek bu sorunu ortadan kaldırabilir. Kahve telvesi, kısa zaman zarfında baş ağrısını geçirir.

Kahve telvesi, kanda bulunan şeker düzeyini dengelerken aynı zamanda kontrol altına da alır.

Sindirim sisteminin sağlıklı biçimde çalışmasına yardımcı olmak için kahve telvesi tüketimi tavsiye edilmektedir. Bunun yanında sindirimi güç olan enzimler basit bir şekilde sindirilebilir. Ayrıca bağırsak tembelliği de önlenmiş olur. Kahve telvesi tüketen bireylerin metabolizmaları daha bi hayli hızlı çalışır. Aynı zamanda sindirim sisteminin rahatlaması ve hazmı kolaylaştırması gibi etkileri sebebiyle sürekli olarak kabız olan bireylere tavsiye edilir.

Kahve telvesi, beyin fonksiyonlarının gelişmesini destekler. Depresyon ve moral bozukluğunun düşmanı olan telve, düşünce sistemlerinin olumlu biçimde etkilenmesini sağlar.

Her gün düzenli olarak kahve telvesi tüketerek astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski azaltılabilir.

Kahve telvesi, içinde kafein olduğu için uykuyu kaçırır. Bu nedenle fazla tüketilmesi halinde uykuya dalmayı güçleştirir. Gün içinde bir fincandan fazla kahve telvesi tüketilmemelidir.

Kahve Telvesi Yemenin Nedeni Nedir?

Kahve telvesi yemek, kimi bireylerin bi hayli sevdiği ve vazgeçemediği bir alışkanlıktır. Bazı insanlar lezzetinden veya faydalarından yararlanmak için bu alışkanlığa devam etmektedir. Bazı insanlar ise hoşlanmadıkları halde, içgüdüsel olarak kahve telvesi yemek isteyebilir. Peki sevilmemesine rağmen kahve telvesi yeme isteği neden olmaktadır? Çünkü bu durum buz veya toprak yeme isteğine benzer. Kan değerleri düşük olan ve anemi hastalığı bulunan bireylerin telve tüketmeye eğilimli oldukları ispatlanmıştır.

Dr. Cengiz Ceylan kahve telvesi yeme isteğinin kansızlık yaşayan bireylerde yaşandığini vurgulamaktadır. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği’nde Sorumlusu olan Uzman Dr. Cengiz Ceylan, kahve telvesi tüketmek isteyen bireylerde demir eksikliği anemisi olabileceğini ifade etti. Ceylan, bu bireylerin telve yemesi ile birlikte hastalığın daha şiddetli bir hale geleceğine dikkat çekti. Aynı zamanda telve yenirse aneminin provoke edileceğini de kelimeleri arasına ekledi.

Uzm. Dr. Cengiz Ceylan, demir eksikliği anemisi bulunan bireylerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi. Özellikle et, tavuk, balık, karaciğer, fasulye, baklagil, yumurta, mercimek, badem, kuru erik ve üzüm gibi demir yönünden zengin gıdaların gün içinde yeterli miktarda alınması gerektiğini de hatırlattı.

Yeterince beyaz ve kırmızı et tüketmeyen bireylerde bu durumun çok fazla görüldüğünü açıklayan Uzm. Dr. Ceylan, uygun bir diyet programının izlenmesini tavsiye etti. Demir ve çinkonun eksik kalması ile birlikte, 30 ila 50 gün içinde kan değerlerinin düşmeye başlayacağını da vurguladı. En son bu durum neticesinde çeşitli hastalıkların meydana gelebileceğini de kelimeleri arasına ekledi.

Kaynak: Haber merkezi